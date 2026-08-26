Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, lanzó una convocatoria gratuita dirigida a los medios comunitarios y alternativos de la localidad, con el objetivo de fortalecer la comunicación territorial y mejorar las capacidades de quienes cuentan las historias locales. De acuerdo con la información oficial publicada en la plataforma 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026, a las 11:59 p. m., y constituyen una oportunidad clave para quienes desean fortalecer sus conocimientos, herramientas y habilidades en la producción y circulación de contenidos.

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Esta iniciativa, liderada por Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, reconoce a estos medios como aliados fundamentales para narrar la vida de la localidad y apuesta por su desarrollo y sostenibilidad. Según Angarita Serrano, el compromiso es ofrecer herramientas concretas que permitan a los medios "crecer, innovar y comunicar desde el territorio". Por ello, la convocatoria ofrece un ciclo formativo compuesto por talleres en temas de gestión y cooperación internacional, inteligencia artificial aplicada a medios comunitarios, producción de contenidos 360° y operación de drones. También cuenta con un componente de dotación tecnológica, que permitirá a los participantes acceder a nuevas tecnologías para informar y documentar las realidades de La Candelaria.

La invitación está dirigida exclusivamente a medios comunitarios y alternativos de La Candelaria que estén registrados ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) con una trayectoria mínima de un año de funcionamiento continuo. Para inscribirse, los medios deben presentar una certificación vigente de inscripción ante el directorio de comunicación comunitaria y alternativa del IDPAC, soportes que acrediten su trayectoria, evidencias de sus publicaciones recientes, datos de contacto de al menos dos integrantes activos y, si participan personas distintas a los representantes legales, una autorización escrita que avale su vínculo con el medio.

La convocatoria busca no solo ofrecer capacitación, sino también dotar a los medios de las herramientas tecnológicas necesarias para continuar narrando la vida y los procesos locales. La administración local espera que esta dinámica impulse la innovación y difusión de las historias comunitarias que emergen en el interior de La Candelaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria para medios comunitarios en La Candelaria?

Los medios interesados deben estar registrados ante el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), tener como localidad principal La Candelaria y presentar una trayectoria mínima de un año de funcionamiento continuo. Además, deben aportar certificación vigente del directorio de comunicación comunitaria y alternativa, soportes de su trayectoria y evidencias actualizadas de publicaciones. Si el inscrito no es representante legal, debe contar con autorización escrita y documento que demuestre su vínculo con el medio, junto con datos de dos integrantes activos.

¿Qué beneficios ofrece la convocatoria a los medios comunitarios y alternativos de La Candelaria?

La convocatoria brinda acceso gratuito a talleres de formación interdisciplinarios en gestión, cooperación internacional, inteligencia artificial aplicada, producción de contenidos 360° y operación de drones. Además, contempla un componente de dotación tecnológica, lo que significa que los medios participantes podrán mejorar tanto en capacidades como en recursos técnicos para fortalecer su labor de comunicación y narración en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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