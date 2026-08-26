Por: El Espectador

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El padre Javier Giraldo falleció en un ambiente de calma, según relatan quienes le acompañaron en la clínica donde permaneció internado tras una caída en su vivienda en Bogotá. Sus allegados afirman que su última noche transcurrió en tranquilidad y que eligió las horas iniciales del día para despedirse de este mundo. A los 82 años, Giraldo deja tras de sí una trayectoria marcada por la defensa incansable de los derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano, así como por el enfrentamiento directo contra miembros de las fuerzas militares acusados de violentar a estas poblaciones.

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De acuerdo con los testimonios recogidos, quienes compartieron camino con el sacerdote lo evocan como alguien perseverante, presente en los escenarios más difíciles y dispuesto a acompañar a las familias de los desaparecidos por las veredas y las calles del país. Le recuerdan por haber dedicado no solo su tiempo, sino también su empatía, sus sentidos y su voz, en solidaridad con las víctimas cuyos relatos buscan sobrevivir en medio de innumerables pérdidas.

El padre Giraldo no fue un sacerdote convencional. Aunque se formó académicamente en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente se especializó en la Universidad de París I, prefirió apartarse de los despachos y los documentos. El sacerdocio, para él, significó estar junto a las personas en las regiones más abandonadas, habitadas por el dolor y la ausencia del Estado. Inspirado por la doctrina del amor efectivo que le enseñó el sacerdote Camilo Torres, Giraldo buscó durante décadas el rastro de su mentor, hallándolo finalmente después de sesenta años, en 2026.

Como miembro activo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), dedicó su vida a denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por grupos paramilitares, y no dudó en señalar a altos mandos del Ejército cuando existieron evidencias de su permisividad frente a estos abusos. Su paso por la vida, según el legado que reconocen las comunidades, consiste en la lucha constante por la verdad y la justicia, una tarea que compromete a quienes le sobreviven a continuar en defensa de la vida y la esperanza.

¿Quién fue el padre Javier Giraldo y cuál fue su legado en la defensa de los derechos humanos?

El padre Javier Giraldo fue un sacerdote colombiano caracterizado por su labor junto a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. Su legado radica en la defensa de los derechos humanos, la denuncia de los crímenes cometidos por paramilitares y el señalamiento de altos mandos militares implicados en estos hechos, según su trabajo en el Cinep.

¿Cómo influyó la doctrina del amor eficaz, aprendida de Camilo Torres, en la vida del padre Javier Giraldo?

La doctrina del amor eficaz, transmitida por el sacerdote Camilo Torres, marcó profundamente la vocación religiosa de Giraldo, quien entendió que su misión iba más allá del púlpito y debía realizarse al lado de quienes necesitaban apoyo. Esta influencia se tradujo en un servicio comprometido con la verdad, la justicia y la esperanza, tal como describen quienes lo conocieron.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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