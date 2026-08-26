Abelardo De La Espriella, que anunció traslado a la Casa de Nariño para su gestión en Bogotá, comienza sus primeras semanas de mandato bajo la mira de quienes expresan odio extremo en su contra.

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Ahora, una cuenta en la red social X lanzó graves amenazas de muerte dirigidas contra el jefe de Estado de Colombia, estableciendo incluso día y hora específicos.

“Abelardo morirá el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35 p. m.”, señaló la publicación del perfil identificado como @gNaro_03, que mantiene un tono de constante oposición a la gestión gubernamental, sobrepasando los límites del debate político tradicional.

La biografía de dicho perfil asegura que los mensajes son redactados por un estudiante de Derecho calificado como ‘triplepapito’ desde la denominada ‘Megacárcel del Caribe’.

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“Siempre te odiaré, Abelardo De La Espriella, y a todos los que votaron por ti. Siempre te haré oposición”, publicó en el trino que tiene fijado desde su espacio personal.

Abelardo morira el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35p. — gnaro prisionero #777Ω Megacarcel del Caribe (@gNaro_03) August 25, 2026

El usuario reaccionó con burlas ante los comentarios vertidos en la publicación que hace referencia a la eventual muerte del mandatario colombiano. “Ya hay uno dizque arrobando al CAI virtual, ayuda, jajaja”, escribió.

El tuitero también dedicó palabras al exmandatario Gustavo Petro dentro de su histórico de mensajes difundidos. “Un hada ha perdido sus alas. Petro tuitero, siempre serás recordado”, indicó en una de ellas.

En otras entradas acusa a Petro y asegura que lo matará por haberse “robado” la plata de la UNGRD.

Asimismo, manifiesta postura crítica frente a Israel y ha dirigido advertencias públicas a la embajadora de dicho país en Colombia, Vivian Aisen.

Paralelamente, la administración de Abelardo De La Espriella mantiene una política estricta contra la delincuencia, firmando más de 30 extradiciones durante sus primeros 16 días.

“El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”, afirmó el primer mandatario.

El martes anunció acciones directas implementadas junto al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) mediante sus canales digitales oficiales.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, advirtió.

“Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, añadió el mandatario.

El mandatario detalló que 10 procesados estaban en estaciones de policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

¿Qué hacer ante una amenaza de muerte digital en Colombia?

Enfrentar una amenaza de muerte emitida a través de plataformas digitales en Colombia exige reaccionar con rapidez, rigor probatorio y acudir inmediatamente a las autoridades competentes. Para garantizar su seguridad física y la validez jurídica de la investigación, proceda con las siguientes acciones fundamentales:

Recopilar evidencia digital: capturar pantallas completas donde se observe el mensaje, la hora, la fecha, los enlaces web y la identificación del perfil emisor.

capturar pantallas completas donde se observe el mensaje, la hora, la fecha, los enlaces web y la identificación del perfil emisor. Preservar el material probatorio: no borrar la conversación, bloquear inmediatamente la cuenta o alterar el hilo de mensajes originales en la red social utilizada.

no borrar la conversación, bloquear inmediatamente la cuenta o alterar el hilo de mensajes originales en la red social utilizada. Acudir al CAI Virtual: ingresar a la plataforma institucional del CAI Virtual de la Policía Nacional para reportar el incidente cibernético ante los expertos en delitos informáticos.

Radicar la denuncia formal: ir al portal oficial ¡ADenunciar! de la Policía y la Fiscalía General de la Nación para registrar formalmente la acción penal por intimidación o extorsión.

ir al portal oficial ¡ADenunciar! Notificar a la plataforma digital: reportar el perfil agresor directamente en las herramientas de la red social por violar sus políticas comunitarias relativas a la violencia e intimidación.

reportar el perfil agresor directamente en las herramientas de la red social por violar sus políticas comunitarias relativas a la violencia e intimidación. Solicitar medidas de protección: pedir ante la Fiscalía o las autoridades policiales de su localidad esquemas o mecanismos preventivos de seguridad si se percibe un riesgo directo inminente.

Asimismo, las leyes colombianas establecen que la intimidación por medios tecnológicos constituye una conducta punible severamente sancionada por el Código Penal.

Por este motivo, la articulación oportuna entre los ciudadanos y las unidades especializadas en ciberdelincuencia resulta vital para rastrear direcciones IP, ubicar al agresor y desactivar el riesgo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.