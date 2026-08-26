Por: El Espectador

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La mañana del miércoles 26 de agosto estuvo marcada por un nuevo episodio de violencia en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca. Según la información difundida, la estación de policía local fue blanco de un ataque con drones equipados con explosivos, una estrategia que llama la atención por el nivel de sofisticación y el riesgo directo que representa tanto para los integrantes de la fuerza pública como para la población civil. De acuerdo con videos que circularon rápidamente en redes sociales, la estación fue alcanzada por numerosos artefactos explosivos, cuya operación habría estado a cargo de grupos armados.

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El impacto en la comunidad fue inmediato. Habitantes del municipio aseguraron que se percibieron más de diez detonaciones en la zona del ataque, lo que dejó como resultado daños severos en las instalaciones policiales. Aunque las autoridades confirmaron la destrucción material del sitio, destacaron que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos, situación que continúa siendo verificada mientras se adelantan las labores de inspección en el área afectada. El accionar coordinado entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea fue fundamental para asegurar el perímetro y comenzar las investigaciones, según detalla la información recopilada.

A pesar de que todavía no se ha identificado con certeza a los responsables, las autoridades subrayaron que en El Tambo operan las estructuras armadas Jaime Martínez y Carlos Patiño, facciones que pertenecen a las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este contexto agrava el ambiente de temor entre la ciudadanía, que se ha visto afectada por episodios recurrentes de violencia y por el riesgo de nuevos ataques.

Reacciones de rechazo al atentado no se hicieron esperar. El procurador general, Gregorio Eljach, condenó el uso de drones y explosivos contra la fuerza pública y reiteró su respaldo institucional a los uniformados. Asimismo, solicitó a las autoridades departamentales y municipales reforzar la presencia estatal para garantizar la seguridad de los civiles. Honorio Henríquez, presidente del Senado, calificó el hecho como “un acto cobarde” y advirtió sobre el peligro constante en el que se encuentra la población, confinada y en permanente zozobra, por cuenta de este tipo de acciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el atentado con drones explosivos en El Tambo, Cauca?

En la mañana del 26 de agosto, la estación de Policía de El Tambo, Cauca, fue atacada con drones que transportaban explosivos, los cuales provocaron múltiples detonaciones y daños significativos en las instalaciones. Según la información difundida, aunque hubo destrucción material, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, mientras las autoridades continúan las investigaciones y verificaciones en la zona.

¿Qué grupos armados estarían vinculados al ataque con drones en El Tambo?

De acuerdo con fuentes mencionadas, en el área donde ocurrió el ataque tienen presencia las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, que hacen parte de las disidencias de las FARC. Si bien no se ha confirmado de manera oficial qué grupo perpetró el atentado, estas organizaciones son consideradas actores relevantes en la violencia que afecta a la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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