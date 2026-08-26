Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, declaró mediante un comunicado que ella y su familia han sido víctimas de amenazas y advertencias sobre presuntos atentados en su contra. Matiz indicó que estas intimidaciones estarían directamente relacionadas con su gestión y las medidas adoptadas frente a grupos violentos que operan en el departamento. De acuerdo con las propias palabras de la gobernadora, “como consecuencia de mis posiciones y de las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas”.

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Las declaraciones de Matiz subrayan que, según su criterio, las amenazas provienen de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de otros grupos delincuenciales que estarían buscando fomentar caos y confrontación en la región. Frente a esta situación, la mandataria ha solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva y ágil para determinar quiénes son los responsables de estos mensajes intimidatorios, enfatizando la importancia de que todas las amenazas sean esclarecidas, sin importar el trasfondo ideológico o la posición política de quienes resulten afectados.

Matiz extendió también su llamado a la fiscalía y organismos competentes para que su caso reciba una atención similar a la de otros actores políticos que igualmente han denunciado intimidaciones en el Tolima. De acuerdo con su pronunciamiento, la investigación debe priorizar el bienestar y seguridad de quienes ejercen cargos públicos o lideran procesos en zonas donde la violencia persiste como una amenaza latente.

El reciente comunicado de la gobernadora hizo alusión, además, a los hechos ocurridos el jueves pasado durante la emergencia producida por incendios en Gualanday. La mandataria afirmó que, en esa ocasión, un grupo de personas confrontó e increpó a bomberos voluntarios, policías y demás autoridades que trabajaban en el control de la emergencia, lo cual, según Matiz, agrava el clima de hostilidad hacia quienes buscan proteger a la población. Ante este contexto, Matiz instó a la comunidad del Tolima a mantenerse unida para rechazar cualquier acto de intimidación y violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha dicho Adriana Magali Matiz sobre las amenazas en su contra?

Adriana Magali Matiz señaló que las amenazas recibidas están relacionadas con las decisiones tomadas desde su gobierno para enfrentar a los grupos violentos en Tolima. Según indicó la gobernadora, las intimidaciones provendrían de disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales, por lo cual pidió una investigación pronta para identificar a los responsables y reforzar la seguridad de los líderes regionales.

¿Qué ocurrió durante la atención de los incendios en Gualanday según la gobernadora del Tolima?

De acuerdo con la mandataria, el pasado jueves mientras bomberos, policías y otras autoridades atendían la emergencia causada por incendios en Gualanday, un grupo de personas los increpó y hostigó. Matiz considera que este tipo de situaciones contribuyen a la hostilidad contra quienes trabajan en la protección y cuidado de la población del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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