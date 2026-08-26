Por: El Espectador

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La exfiscal Lucy Laborde ha denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes supuestas presiones e irregularidades al interior de la Fiscalía en el proceso que lideró contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro. Laborde, quien llevaba a cabo la investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aseguró que fue objeto de presiones provenientes de la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien señala de conductas que podrían constituir prevaricato, abuso de función pública, revelación de secretos, constreñimiento y persecución laboral. Así lo consigna la denuncia presentada ante dicha comisión, que consta de 17 páginas y en la que Laborde solicita una investigación al Congreso y el envío de copias para que las autoridades valoren la conducta de Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.

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En su denuncia, la exfiscal expone que cuando el abogado Ricardo Gaviria, primer defensor de Nicolás Petro, tomó el caso, se acercó con la propuesta de terminar anticipadamente el proceso. Esta iniciativa buscaba retirar los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y que el expediente se redirigiera únicamente hacia una investigación por presunta estafa. Laborde relata que el abogado Gaviria le informó que socializaría la propuesta con "Presidencia" y que después le transmitió que "en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos".

Según la exfiscal, en septiembre de 2024 se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y allí recibió la sugerencia de retirar el delito de lavado de activos a Nicolás Petro y dejar solo el de enriquecimiento ilícito. En ese encuentro también estuvo presente la fiscal Liliana Trujillo. Se discutió, además, la posibilidad de investigar la eventual entrada de 15.000 millones de pesos colombianos a través de la fundación Fucoso a la campaña presidencial de 2022, de acuerdo con lo consignado en la denuncia revelada por El Espectador.

Tras negarse expresamente a modificar la calificación jurídica del caso, Laborde declaró que fue objeto de retaliaciones: fue trasladada a Barranquilla, varios de sus colaboradores salieron de la institución y habría habido acceso irregular a información de su despacho por parte del abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. Ella ordenó una auditoría al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), detectando que integrantes de la Policía accedieron a procesos que tenía a su cargo. Además, señala que en su contra se tomaron decisiones abruptas, como el nombramiento no solicitado de un fiscal de apoyo. Todo esto, asegura la exfiscal, habría culminado con su salida de la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias hizo la exfiscal Lucy Laborde sobre el caso de Nicolás Petro?

La exfiscal Lucy Laborde denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que fue objeto de presiones por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo para cerrar el caso contra Nicolás Petro y modificar la calificación jurídica, eliminando el delito de lavado de activos. Laborde también relató supuestas retaliaciones por negarse a estas presiones, como su traslado y la salida de sus colaboradores de la Fiscalía, además de accesos irregulares a los procesos bajo su responsabilidad.

¿Qué significa prevaricato y por qué es relevante en la denuncia de la exfiscal?

Prevaricato es un delito cometido por un funcionario público que consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, contrariando la ley. En el caso de la exfiscal Lucy Laborde, ella acusa a la fiscal general Luz Adriana Camargo de incurrir en prevaricato al presuntamente sugerir o imponer acciones que afectarían la independencia del proceso penal contra Nicolás Petro.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.