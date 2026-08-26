Por: El Espectador

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La reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro vivió un momento clave luego de que la Corte Constitucional avalara la mayoría de sus artículos, tras más de nueve horas de discusión y el análisis detallado de los puntos con reparos, que finalmente fueron devueltos a la Cámara de Representantes para su revisión. La decisión del alto tribunal generó múltiples reacciones en el espectro político colombiano, reflejando la polarización frente al rumbo que tomará el sistema de pensiones en los próximos años, tal como dan cuenta las declaraciones recogidas por El Espectador.

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El presidente Gustavo Petro celebró este avance, calificándolo como un triunfo para su gobierno y "el pueblo trabajador", al recordar que dentro de sus tres grandes reformas —laboral, pensional y de salud— solo resta pendiente la de salud. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe criticó el alcance de la reforma, señalando que su aprobación podría traer un déficit financiero a largo plazo y sugirió replantear el manejo de los fondos privados y la eliminación de subsidios que considera inequitativos. Desde las filas del Centro Democrático, el senador Andrés Forero advirtió sobre la afectación a los jóvenes y cotizantes de bajos ingresos, mientras que el representante Daniel Briceño rechazó la aprobación y cuestionó el proceso en el Congreso.

Legisladores afines al gobierno, como María Fernanda Carrascal y Jaime Raúl Salamanca, resaltaron el papel de la Cámara de Representantes en la construcción de la norma y reiteraron que, aunque quedan ajustes pendientes por solicitud de la Corte Constitucional, lo esencial de la reforma fue respaldado. El senador Hernán Cadavid, por el contrario, consideró que los aspectos que regresan a la Cámara no modifican el carácter que para él tiene la reforma, a la que calificó como "nefasta". Otros congresistas, como Gabriel Becerra y María Eugenia Londoño, subrayaron los avances en derechos para los adultos mayores y mujeres, destacando el reconocimiento de un ingreso digno en la vejez y la reducción progresiva de requisitos para pensionarse.

Con la decisión de la Corte Constitucional, los aspectos medulares del nuevo sistema pensional quedaron asegurados, tras un proceso que suspendió la entrada en vigencia de la ley en 2025 e implicó la subsanación de irregularidades en su trámite legislativo. La implementación de la reforma quedó fijada para abril de 2027, condicionada a que la Cámara de Representantes resuelva los vicios de procedimiento señalados por la Corte dentro de los 30 días hábiles dispuestos para tal efecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la reforma pensional de Gustavo Petro?

Según lo establecido por la Corte Constitucional y lo informado por El Espectador, la reforma pensional, que inicialmente debía entrar en vigencia el 1 de julio de 2025, retrasó su implementación. Ahora, el inicio está previsto para abril de 2027, siempre y cuando la Cámara de Representantes subsane los reparos de procedimiento en el plazo máximo de 30 días hábiles contado desde la notificación de la sentencia.

¿Cuáles son los puntos principales que fueron avalados por la Corte Constitucional en la reforma pensional?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Corte Constitucional declaró exequibles 92 artículos de la reforma pensional, avalando los pilares solidario, semicontributivo y contributivo, así como la reducción progresiva de semanas de cotización para las mujeres. Estos aspectos constituyen el eje central del nuevo esquema de pensiones y fueron celebrados por congresistas del gobierno como avances significativos en materia de protección social.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.