Por: El Espectador

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La Sala Plena de la Corte Constitucional, máximo tribunal encargado de velar por la integridad de la Carta Magna en Colombia, analizó durante dos años la reforma pensional que impulsó el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Tras ese prolongado periodo, en el que el alto tribunal optó por postergar una decisión de fondo, la Corte decidió finalmente declarar que esta reforma se ajusta a la Constitución. De acuerdo con lo señalado, la corporación evitó pronunciarse antes de terminar el mandato del expresidente y de pasar una época electoral decisiva, para no influir en el debate público y político de uno de los proyectos considerados símbolos del progresismo.

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El juicio constitucional culminó el martes 25 de agosto, con una sesión de más de ocho horas en la que participaron los siete magistrados titulares y el conjuez Carlos Pablo Márquez. El análisis fue exhaustivo, ya que en total se revisó el articulado completo de la reforma, bandera del gobierno Petro. El resultado: la Corte Constitucional determinó que 92 de los artículos superan el examen de constitucionalidad y, por lo tanto, siguen vigentes. Sin embargo, la misma decisión aclaró que nueve artículos presentaban inconsistencias y errores legales que deben ser corregidos por el Congreso de la República. Para esto, el Legislativo tendrá que seguir rigurosamente los parámetros que el propio alto tribunal trazó en su fallo.

Pese a la magnitud de la noticia, es importante precisar que esta decisión no significa que la reforma pensional entre inmediatamente en vigor. Según especificó la Sala Plena, aquellos artículos declarados exequibles —es decir, conformes con la Constitución— solo estarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027. Se prevé que para ese momento, el Congreso ya haya corregido junto con la Cámara de Representantes los puntos señalados por la Corte en los nueve artículos devueltos, de modo que toda la iniciativa cumpla con los lineamientos constitucionales exigidos.

El escenario que surge tras la decisión abre nuevos interrogantes, principalmente sobre el futuro inmediato de la reforma frente a los ajustes que aún debe asumir el Congreso para dar cumplimiento pleno al mandato de la Corte Constitucional.

¿Qué decisión tomó la Corte Constitucional sobre la reforma pensional?

La Corte Constitucional determinó que la reforma pensional promovida por el gobierno Petro cumple con la Constitución en 92 artículos, pero encontró errores en otros nueve que deben ser corregidos por el Congreso. El tribunal dispuso que la aplicación de los artículos exequibles será efectiva a partir del 1 de abril de 2027, una vez el Legislativo haga los ajustes requeridos.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma pensional tras el fallo de la Corte Constitucional?

De acuerdo con la Sala Plena de la Corte Constitucional, la reforma pensional empezará a regir el 1 de abril de 2027. Esa fecha permitirá al Congreso corregir los nueve artículos con errores, como lo ordenó el tribunal, antes de que toda la normativa entre en plena vigencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.