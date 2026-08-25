Aprender inglés sin pagar matrícula es una posibilidad que abrió el Icetex mediante una nueva convocatoria en alianza con Rosetta Stone, dirigida a ciudadanos colombianos que quieran fortalecer sus competencias en este idioma.

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(Vea también: Icetex amplía plazo e incrementa cupos para créditos educativos en pregrado y posgrado durante el segundo semestre de 2026)

La convocatoria contempla 900 cursos gratuitos de inglés básico e intermedio, con formación completamente virtual. Los beneficiarios podrán desarrollar habilidades de pronunciación, comprensión auditiva, lectura y escritura durante el programa.

La oportunidad tiene una duración de cinco meses y está prevista para comenzar el 7 de septiembre de 2026. El curso es principalmente asincrónico y cuenta con una sesión sincrónica semanal para quienes estén en el nivel básico. Al finalizar, Rosetta Stone entregará un certificado de culminación del nivel cursado, siempre que se cumplan los criterios de aprobación.

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¿Quiénes pueden acceder a los cursos gratis de inglés del Icetex?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del país que quieran estudiar inglés. Además, los interesados deben tener formación académica superior al nivel de bachillerato y estar dentro del rango de edad establecido.

Entre los requisitos están ser colombiano, tener entre 18 y 65 años al cierre de la convocatoria y haber culminado estudios de bachillerato, técnico, tecnológico o pregrado. Los títulos deben corresponder a instituciones reconocidas por las autoridades educativas.

Los aspirantes también deben diligenciar y firmar una carta de compromiso. Quienes tengan actualmente un crédito propio del Icetex o sean beneficiarios de un fondo en administración no pueden encontrarse en mora al momento del cierre de la convocatoria.

¿Qué cubre el curso de inglés?

El beneficio cubre el 100 % del costo del curso virtual de autoformación. No obstante, los participantes deben contar por su cuenta con un computador o teléfono celular y conexión a internet para desarrollar las actividades.

El programa está diseñado para fortalecer competencias en inglés desde los niveles básico hasta intermedio y permite adelantar buena parte de las actividades de manera autónoma.

¿Qué documentos se necesitan para postularse?

Los interesados deberán cargar la documentación solicitada en formato digital y de manera legible. Entre los documentos exigidos están una copia de la cédula de ciudadanía colombiana por ambas caras, un diploma o acta de grado que acredite la formación académica y la carta de compromiso diligenciada y firmada.

También se solicita información para acreditar las condiciones socioeconómicas, como el certificado o captura correspondiente al Sisbén IV, cuando aplique, y una factura de un servicio público domiciliario que permita verificar el estrato y la dirección de residencia.

La documentación debe cumplir las condiciones establecidas por el Icetex. Los archivos ilegibles, incompletos o que presenten problemas de visualización pueden quedar sin puntaje o no ser tenidos en cuenta durante la evaluación.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés gratis del Icetex?

Para postularse, los interesados deben ingresar al portal oficial del ICETEX y buscar la convocatoria denominada ‘Programa de Fortalecimiento Virtual de Inglés – Icetex– Rosetta Stone, convocatoria 9’.

Una vez allí, es importante revisar las condiciones, requisitos y características del programa antes de iniciar la inscripción. Al final de la información de la convocatoria estará disponible la opción para postularse.

El siguiente paso consiste en crear una cuenta en la plataforma, en caso de no tenerla, y completar el proceso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Allí deberán diligenciar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos para participar en la convocatoria.

La postulación debe hacerse directamente por los canales oficiales del Icetex. La entidad no recibe documentos físicos ni solicitudes enviadas por correo electrónico para este programa.

La convocatoria está abierta desde el 11 de agosto y cierra el 31 de agosto de 2026 o cuando se alcancen las 1.200 postulaciones. La publicación de los resultados está prevista para el 2 de septiembre y el inicio de las clases virtuales será el 7 de septiembre.

El instituto también advierte que no cobra por la inscripción ni utiliza intermediarios para adjudicar estos beneficios, por lo que los aspirantes deben realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

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