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Colombia enfrenta una crisis educativa sin precedentes luego del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto, el cual, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, dejó entre 400.000 y 500.000 alumnos afectados directamente en todo el país. El impacto en la infraestructura escolar es contundente: aproximadamente 2.000 sedes resultaron averiadas, con 1.631 casos inicialmente consolidados en 19 departamentos. Zonas como Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Risaralda, junto con ciudades como Cali y Pereira, registran los mayores índices de afectación, según información oficial.

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Frente a esta emergencia, la ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, expidió la Directiva 009 el 17 de agosto de 2026, estableciendo directrices técnicas, pedagógicas y administrativas para asegurar la continuidad del servicio educativo. Esta directiva se articula con el Decreto 1171, a través del cual el presidente Abelardo De la Espriella declaró la situación de desastre nacional y emergencia económica, permitiendo al Gobierno responder ágilmente ante la contingencia.

El esquema de atención propuesto por la Directiva 009 contempla cuatro fases principales: respuesta inmediata, acogida y estabilización, continuidad educativa y recuperación o fortalecimiento. La gestión diferenciada contempla tres niveles de afectación en las instituciones: en el nivel crítico, cuando hay colapso o daño estructural grave, se podrán utilizar soluciones temporales como aulas móviles, carpas y espacios alternativos tales como iglesias, bibliotecas o salones comunales que cumplan con normas mínimas de seguridad. Para daños menores o situaciones moderadas, se incentivará la flexibilización de jornadas, educación híbrida y fortalecimiento del trabajo en casa. Finalmente, donde no haya daños físicos pero se identifique riesgo, se exigirán monitoreos de réplicas y simulacros de evacuación constantes.

El Ministerio financiará opciones virtuales cuando haya conectividad, y establecerá albergues educativos con internet satelital donde no existan redes tradicionales. Además, el Gobierno, en acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redireccionará USD 48 millones para reconstrucción, priorizando al Chocó. Se desplegarán 6.000 tutores del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI), brindando apoyo emocional y académico itinerante. Para el nivel universitario, el ICETEX activará alivios y condiciones especiales para 114.855 estudiantes de 117 instituciones afectadas.

La estrategia también involucra a la alimentación escolar mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que entregará canastas o bonos si los cierres de sede superan los diez días. En comunidades como Cali, se prevé el regreso gradual a clases el 24 de agosto, conforme a las condiciones específicas de cada sede, con monitoreo de cuadrillas de ingenieros estructurales. Rectores y directores rurales deben enviar reportes de daños en máximo 72 horas, y la ciudadanía cuenta con una línea de atención y un correo oficial para reportar necesidades urgentes. El proceso de recuperación educativa es parte fundamental de la estabilización nacional después del desastre.

¿Qué acciones están tomando las autoridades educativas en Colombia tras el terremoto?

Las autoridades han implementado un conjunto de medidas articuladas desde la Directiva 009 y el Decreto 1171, que incluyen fases escalonadas de atención, despliegue de aulas temporales, fortalecimiento de la educación a distancia, adaptaciones en alimentación escolar y acceso a recursos financieros para reconstruir la infraestructura, todo bajo una supervisión estricta y plazos definidos para reporte y seguimiento de daños.

¿Cómo funciona la clasificación de los daños en las escuelas y qué soluciones propone el Ministerio?

El Ministerio de Educación Nacional clasifica los daños en tres niveles: crítico (daño grave o colapso), moderado (daños menores pero el espacio es utilizable) y alerta preventiva (edificios sin daño en zonas en riesgo). Dependiendo del nivel, se adoptan medidas como traslado a espacios alternos, flexibilización de jornadas y refuerzo en simulacros, siempre priorizando la seguridad y el acceso al derecho educativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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