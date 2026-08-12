Por: El Espectador

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La ministra de Educación, Viviane Morales, posesionó este 12 de agosto a los nuevos líderes de los dos viceministerios de su cartera, una decisión clave para el rumbo de la educación en Colombia. Camilo Noguera Pardo asume la cabeza del viceministerio de Educación Superior, mientras Gledy María Foliaco Rebolledo liderará el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, según información del Ministerio de Educación Nacional.

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Noguera Pardo llega a dirigir la educación superior en un momento decisivo. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, además de estudios avanzados en Filosofía y Humanidades y un doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Su trayectoria incluye la decanatura de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma universidad, además de la dirección del Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales. De acuerdo con la agenda ministerial, tendrá varios retos por delante: reglamentar la nueva fórmula para distribuir los recursos a universidades públicas, aumentar los cupos académicos y afrontar la disminución de matriculados en algunas instituciones. También deberá definir el futuro del Icetex —Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior—, un tema de vital interés para miles de estudiantes colombianos.

Por otro lado, Gledy María Foliaco Rebolledo es Licenciada y magíster en Educación, con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, de acuerdo con el Ministerio. Ha ocupado roles en secretarías de Educación de Barranquilla, Magdalena y La Guajira, donde lideró iniciativas que abarcaban cobertura, calidad, fortalecimiento institucional y gestión territorial. Sus tareas principales serán impulsar la universalización de la educación preescolar, básica y media; mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes; y promover transformaciones curriculares orientadas al pensamiento crítico y el bienestar socioemocional.

Sin embargo, como advirtió Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana (citada por El Espectador), aún persisten desafíos estructurales: deserción escolar, desigualdad entre territorios, insuficiencia de infraestructura, escasez de profesores y retos en salud mental, transformación digital y formación docente. Así, la gestión de los nuevos viceministros se medirá por su capacidad para enfrentar estos retos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los desafíos actuales de la educación superior en Colombia?

El viceministro Camilo Noguera Pardo debe enfrentar importantes retos, como reglamentar una nueva fórmula para repartir los recursos de las universidades públicas, aumentar la cantidad de cupos en educación superior y abordar la disminución en las matrículas de ciertas instituciones. Asimismo, tendrá que definir el rumbo del Icetex, clave en la financiación educativa.

¿Qué problemas persisten en la educación preescolar, básica y media en Colombia?

De acuerdo con Luz Karime Abadía, decana de la Universidad Javeriana, en la educación inicial, básica y media continúan desafíos como la deserción escolar, brechas entre regiones, déficit de infraestructura, falta de docentes y dificultades relacionadas con la salud mental, digitalización y formación de los profesores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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