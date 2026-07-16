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Las personas con créditos educativos en el Icetex y presenten cartera castigada todavía pueden acogerse a una medida que les permitirá reducir parte de su deuda. La entidad mantiene vigente un plan de oportunidades que contempla la condonación de un porcentaje del capital, además del 100 % de los intereses, para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La medida esta dirigida a quienes, con corte al 31 de diciembre de 2025, tenían un registro de cartera castigada o de difícil recuperación. También podrán aplicar algunos beneficiarios de Fondos en Administración y Alianzas administradas por el Icetex que registren una mora superior a 361 días, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

Asimismo, según la entidad, ya son más de 4.400 personas las que han logrado estos acuerdos con el Icetex en el último mes. Lo que representa condonaciones parciales de capital más intereses que superan los $ 160.000 millones.

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¿En qué consiste la condonación del Icetex 2026?

De acuerdo con el Icetex, el beneficio contempla:

La condonación de un porcentaje del capital de la deuda.

de la deuda. La condonación del 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

corrientes vencidos y moratorios. La posibilidad de ponerse al día mediante un pago único que permita extinguir el crédito.

La medida focaliza a 59.335 beneficiarios de crédito reembolsable del Icetex que a finales del año anterior su deuda se encontraba registrada como cartera castigada.

“La medida es inédita y una oportunidad excepcional para extinguir la deuda, recibir del Icetex reporte positivo ante las centrales de riesgo y normalizar su cartera con la entidad. Es un importante alivio económico para estas personas con dificultades en el pago de su crédito. El equipo del Icetex acompaña a estas personas para escucharlas y encontrar juntos soluciones”. Resaltó el presidente de Icetex, Álvaro Uriquijo.

Icetex advierte sobre posibles estafas

El instituto recordó que el trámite para acceder a la condonación del Icetex 2026 es gratuito y se realiza únicamente a través de sus canales oficiales. Por ello, hizo un llamado a los usuarios para no acudir a intermediarios o personas que ofrezcan gestionar el beneficio a cambio de dinero, ya que podrían tratarse de estafas.

Correo electrónico: denunciatramitadores@icetex.gov.co

denunciatramitadores@icetex.gov.co Línea Anticorrupción: (601) 379-0521.

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