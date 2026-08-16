Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Ministerio de Educación Nacional entregó un balance preliminar sobre las afectaciones registradas en el sector educativo tras el sismo del 10 de agosto, evidenciando una situación crítica que alcanza tanto a educación básica y media como a educación superior. De acuerdo con el reporte divulgado, cerca de 500.000 estudiantes se han visto impactados y 1.631 sedes escolares presentan daños en 19 departamentos del país, lo que pone en evidencia la magnitud de la emergencia y los retos para la continuidad académica.

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Según la información oficial recopilada por el Ministerio, también el sector de educación superior reporta 243 notificaciones de afectaciones, involucrando a 117 Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas. De este universo, hay 54 sedes con graves deterioros en sus infraestructuras y 91 tuvieron que suspender temporalmente sus actividades académicas, lo que repercute en la formación de 114.855 estudiantes.

Frente a este panorama, la entidad educativa ha anunciado un proceso de acompañamiento para la activación y refuerzo de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en las instituciones afectadas. Este apoyo pretende priorizar el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadores mediante posibles medidas como provisión de alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, acceso a tecnología y atención psicosocial, según las necesidades identificadas en cada caso.

En materia de infraestructura, el Ministerio de Educación indicó que primero se deben realizar valoraciones técnicas de las sedes impactadas para determinar con precisión el grado de daño y definir las intervenciones necesarias. Igualmente, se iniciarán trámites con las aseguradoras para establecer las coberturas vigentes y detectar qué necesidades estarán amparadas por seguros y cuáles requerirán intervención directa del Gobierno Nacional.

Otra área que ha sido objeto de análisis es la situación de los beneficiarios del ICETEX, entidad que financia estudios superiores, así como la de estudiantes y docentes del magisterio. El Ministerio estudia posibles alivios y flexibilizaciones en condiciones de los créditos educativos, con el fin de mitigar los efectos adversos provocados por el terremoto.

Para garantizar la seguridad y el retorno paulatino a las labores educativas, la ministra Viviane Morales Hoyos y su equipo técnico gestionan, junto a Secretarías de Educación y entidades competentes, el seguimiento y actualización permanente del estado de las sedes escolares y universitarias. La información continuará actualizándose a medida que se reciban datos adicionales, con el objetivo de consolidar acciones que permitan restablecer el acceso a la educación y la recuperación de los espacios afectados.

¿Cuáles son las sedes escolares y de educación superior más afectadas por el terremoto reportado por el Ministerio de Educación?

El balance preliminar del Ministerio de Educación Nacional registró 1.631 sedes escolares afectadas a lo largo de 19 departamentos y 54 sedes de instituciones de educación superior con altas afectaciones de infraestructura. Sin embargo, el reporte no especifica el nombre de instituciones o sedes en particular, ya que los datos citados corresponden al consolidado general de la emergencia educativa.

¿Qué tipo de alivios considera el Gobierno Nacional para estudiantes y docentes perjudicados en créditos del ICETEX tras el terremoto?

De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Educación, se están evaluando posibles alivios y excepcionalidades en las condiciones de los créditos otorgados a beneficiarios del ICETEX, en respuesta a las afectaciones por el sismo. Las medidas buscan facilitar el bienestar de estudiantes y docentes, pero aún se encuentran en etapa de análisis y definición, sin detalles concretos publicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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