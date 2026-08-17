Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) abrió una nueva convocatoria de becas destinada a profesionales colombianos que desean realizar estudios de maestría en universidades e instituciones de educación superior acreditadas en Chile. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de los profesionales, de modo que, al regresar a Colombia, puedan contribuir significativamente en el desarrollo de políticas, investigaciones y proyectos que beneficien al país, de acuerdo con la información proporcionada por el Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur.

Sigue a PULZO en Discover

Las áreas académicas consideradas prioritarias por el Gobierno de Chile en esta convocatoria incluyen astronomía, minería, ciencias antárticas, energías renovables, recursos marinos, desarrollo económico, comercio internacional, relaciones internacionales, soberanía, integridad territorial, seguridad nacional y temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, los interesados también pueden postularse a maestrías en otras disciplinas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Según los términos del Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur, las ayudas podrán extenderse hasta por 24 meses, dependiendo de la duración oficial del programa académico elegido. Los candidatos seleccionados podrán iniciar sus estudios entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2027, de acuerdo con el calendario académico de cada institución. Además, se ofrece flexibilidad en la modalidad de estudio, permitiendo que los programas se desarrollen en formato presencial, híbrido o virtual.

Entre los beneficios que ofrece la beca, de acuerdo con la convocatoria oficial, se encuentran la cobertura total de matrícula, arancel y costos de titulación. Para quienes cursen sus estudios en modalidad presencial o híbrida con estancia en Chile, se otorgará una asignación mensual para manutención cercana a los dos millones de pesos colombianos, además de seguro de vida, salud y accidentes. Los beneficiarios recibirán también un apoyo económico para la adquisición de libros y materiales de estudio, así como un monto adicional para el desarrollo de la tesis o trabajo de grado.

Está dirigida a profesionales colombianos residentes en Colombia que ya hayan sido admitidos en alguno de los programas de maestría incluidos en la convocatoria, la cual puede consultarse en la lista oficial. Entre los requisitos se incluyen: tener entre 20 y 65 años, contar con un promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0, y preferiblemente tener al menos un año de experiencia profesional relevante. Asimismo, pueden postularse quienes trabajen en entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas o empresas estatales. El proceso de postulación es gratuito y se realiza a través del portal oficial del Icetex.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la beca AGCID para estudiar en Chile?

La beca de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo cubre el 100 % de la matrícula, arancel y costos de titulación. Además, otorga un monto mensual para manutención a quienes estudien presencialmente o de manera híbrida en Chile, seguro de vida y accidentes, apoyo para la compra de materiales de estudio y un aporte económico específico para la realización de tesis o trabajo de grado, de acuerdo con la convocatoria oficial mencionada.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca AGCID destinada a colombianos?

Para aplicar a esta convocatoria es necesario ser profesional colombiano residente en el país, haber sido admitido en alguno de los programas de maestría elegibles, tener entre 20 y 65 años y contar con un promedio de notas mínimo de 4.0 sobre 5.0. Se recomienda, además, tener al menos 12 meses de experiencia profesional en el área afín a la maestría. Los profesionales pueden pertenecer tanto al sector público, educativo como a organizaciones civiles, según detalló la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z