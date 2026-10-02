Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa abriendo oportunidades de empleo en la capital. En esta ocasión, la administración distrital anunció la apertura de inscripciones para la cuarta Megaferia de Empleo, un evento que busca conectar directamente a quienes desean encontrar trabajo con una amplia variedad de empresas. La Megaferia de Empleo tendrá lugar el 15 de octubre en Corferias, uno de los principales centros de eventos de Bogotá, y reunirá a más de 180 empresas con una oferta cercana a 18.000 vacantes en sectores diversos. De acuerdo con datos de la SDDE, los sectores representados incluyen comercio, construcción, servicios financieros, logística y transporte, salud, turismo y gastronomía, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como industrias creativas.

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Esta convocatoria está dirigida a personas de diferentes perfiles y niveles de experiencia. Entre las vacantes distribuidas, 12.398 están disponibles para jóvenes entre 18 y 28 años, 11.286 para mujeres, 1.180 para personas mayores de 50 años y 711 para personas con discapacidad. Además, 5.245 posiciones no requieren experiencia previa y 4.092 están orientadas a perfiles profesionales, lo que evidencia la intención de incluir a múltiples grupos poblacionales en la dinámica laboral de la ciudad.

María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, subrayó que buscan que las personas se preparen adecuadamente para aprovechar las vacantes. Según su declaración, durante la jornada no solo se presentarán oportunidades laborales, sino que también se realizarán procesos de preselección y pruebas psicotécnicas. Enfatizó la importancia de que los asistentes preparen su hoja de vida, fortalezcan su perfil y lleguen con confianza al evento.

Para participar, las personas interesadas deben inscribirse previamente en la página oficial de la SDDE. Tras la inscripción, recibirán en su correo electrónico recomendaciones para optimizar su búsqueda de empleo y prepararse para entrevistas laborales. También podrán consultar previamente las vacantes y elegir las más afines a su perfil profesional. La Megaferia contará con la presencia de diversas entidades, incluyendo el Instituto para la Economía Social (IPES), la Comisión Nacional del Servicio Civil, Colpensiones, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), lo que amplía la oferta de servicios y orientación para los asistentes.

Así, Bogotá sigue promoviendo espacios para reducir el desempleo y facilitar el contacto entre empleadores y buscadores de empleo, fortaleciendo el tejido laboral de la ciudad.

¿Cómo inscribirse en la Megaferia de Empleo de Bogotá en 2024?

Para hacer parte de la Megaferia de Empleo, las personas deben realizar su inscripción previa en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, donde podrán consultar vacantes y recibir recomendaciones para preparar su hoja de vida. La inscripción garantiza acceso a información clave para optimizar el proceso de búsqueda y postulación en el evento.

¿Qué servicios adicionales ofrece la Megaferia de Empleo de Bogotá?

La Megaferia de Empleo, además de conectar postulantes y empresas, ofrece espacios de orientación y servicios por parte de entidades distritales y nacionales como el Instituto para la Economía Social, la Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Integración Social, contribuyendo así al acompañamiento y fortalecimiento del proceso de búsqueda de empleo para diferentes públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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