Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fue reconocida internacionalmente al recibir el galardón de Operación de Infraestructura Sostenible del Año, otorgado por la publicación LatinFinance. Este premio fue entregado el 1 de octubre en la ciudad de Nueva York, durante la undécima edición de los Project & Infrastructure Finance Awards 2026, un evento que reunió a más de 250 líderes de los sectores de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos. El motivo de este reconocimiento fue la emisión del primer Bono Verde de la ciudad por 600 millones de dólares, operación considerada como un hito en el ámbito financiero de América Latina. De acuerdo con LatinFinance, esta distinción se concede a operaciones e instituciones sobresalientes que impulsan la financiación de proyectos e infraestructura en la región, basando su evaluación en criterios como la importancia estratégica, innovación, tamaño y complejidad del proyecto, así como su ejecución y el impacto en sostenibilidad.

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La secretaria de Hacienda del distrito, Ana María Cadena, recibió el reconocimiento en representación del alcalde Carlos Fernando Galán. A través de su cuenta en la red social X, Cadena resaltó que la emisión marcó el retorno de Bogotá al mercado internacional de capitales tras 18 años, consolidándose además como la colocación más grande realizada por un gobierno local en América Latina. Cadena destacó la confianza del mercado en las finanzas de Bogotá y la oportunidad que esto representa para seguir transformando la ciudad mediante proyectos de movilidad sostenible enfocados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Según información oficial, la emisión, efectuada el 28 de octubre de 2025, tuvo un valor total cercano a 2,3 billones de pesos y registró una demanda equivalente a 1,34 veces el monto ofrecido, es decir, cerca de 3,09 billones de pesos. BNP Paribas y Goldman Sachs actuaron como bancos estructuradores y líderes colocadores, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), del Grupo Banco Mundial, participaron como inversionistas ancla.

Los recursos de este Bono Verde están dirigidos a financiar proyectos de transporte limpio, entre los que se incluyen la Línea 2 del Metro de Bogotá, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí y la Nueva Calle 13. Estos proyectos, en conjunto, permitirán la reducción de más de 150.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Tal como aseguró Ana María Cadena, se trata no solo de una operación financiera, sino de un símbolo de la confianza internacional en Bogotá y de un compromiso compartido para lograr una ciudad más sostenible e incluyente. Este es el tercer reconocimiento internacional que recibe Bogotá en el último año por su gestión financiera y su estrategia de financiamiento sostenible.

¿Qué es un Bono Verde y cómo ayuda a Bogotá?

Un Bono Verde es un instrumento financiero que canaliza recursos para financiar proyectos con beneficios ambientales, como transporte limpio o energías renovables. En el caso de Bogotá, este bono está dedicado a iniciativas de movilidad sostenible que contribuirán a reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

¿Qué proyectos se financian con el Bono Verde otorgado a Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, los recursos del Bono Verde están destinados a la financiación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí y la nueva infraestructura de la Calle 13. Estos proyectos reducirán más de 150.000 toneladas de CO2 al año y promueven un transporte más limpio y eficiente en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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