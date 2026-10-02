Por: El Espectador

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Una reciente aclaración hecha por la Secretaría de Hacienda de Bogotá ha arrojado luz sobre el alcance real de los nuevos alivios tributarios aprobados por el Concejo de la ciudad. Según informó esta entidad, la reducción del 60 % no aplica sobre el total de la deuda, aspecto que puede inducir a error a quienes tengan obligaciones pendientes con el Distrito. De acuerdo con la Secretaría, el descuento únicamente se aplicará sobre los intereses y sanciones acumulados, no sobre el capital adeudado. Además, quienes deseen hacer uso de este alivio deberán cancelar la totalidad del capital y el 40 % de los intereses y sanciones en un solo pago, lo que excluye la opción de abonos o cuotas. Esta condición es particularmente relevante para contribuyentes con deudas elevadas.

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Por ejemplo, si una persona tiene una deuda que, debido a intereses y sanciones, llegó a $6 millones tras partir de un capital de $3 millones, el alivio contempla que pague los $3 millones originales y solo el 40 % de los otros $3 millones generados por mora, es decir, $1,2 millones adicionales. Así, en total, el pago ascendería a $4,2 millones y el ahorro frente al pago sin alivio sería de $1,8 millones, según la información provista por la Secretaría de Hacienda.

Este beneficio hace parte del proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, aprobado por el Concejo luego de siete sesiones plenarias y más de 55 proposiciones discutidas el 28 de septiembre. Sin embargo, aún debe ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en Acuerdo oficial y posteriormente implementado. El universo potencial de beneficiarios asciende a más de dos millones de personas, de acuerdo con las cifras suministradas por Hacienda: aproximadamente 1,19 millones de contribuyentes con deudas tributarias y otros 845.000 ciudadanos con obligaciones pendientes con entidades distritales.

La medida cobija impuestos como predial, vehículos e impuesto de Industria y Comercio (ICA), pero excluye obligaciones relativas a la retención en la fuente de dicho impuesto, conocido como ReteICA. Asimismo, abarca sanciones no tributarias tales como multas ambientales, disciplinarias, administrativas, infracciones a la normatividad de construcción y ciertas multas de tránsito, siempre que estuvieran en mora hasta el 30 de junio de 2024.

Quedan por fuera del alivio quienes no hayan cumplido acuerdos previos de pago, salvo que regularicen esa situación antes de solicitar el beneficio para otra deuda. Del mismo modo, las deudas que estén siendo debatidas judicialmente tampoco podrán ampararse bajo la medida, ni aquellas multas por conducción bajo efectos de alcohol o drogas, ni sanciones a establecimientos por cierre, suspensión de servicios, decomiso o destrucción de productos.

El aval final y la publicación del acuerdo son pasos pendientes y, hasta entonces, no existen canales habilitados para acceder a los alivios tributarios. La Secretaría de Hacienda recomienda esperar la implementación formal y hacer uso exclusivamente de los medios institucionales autorizados.

¿Cómo funcionan los descuentos sobre intereses y sanciones en los alivios tributarios de Bogotá?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá explicó que el descuento del 60 % aprobado aplica únicamente sobre los intereses y sanciones acumulados a la deuda, pero no sobre el capital original. Además, para acceder al alivio, el contribuyente debe pagar en una sola transacción tanto el 100 % del capital como el 40 % del valor correspondiente a intereses y sanciones, sin opción de diferir el pago por cuotas.

¿Qué obligaciones y deudas quedan excluidas de los nuevos alivios tributarios en Bogotá?

Según la administración distrital, no podrán acogerse al alivio quienes tengan acuerdos de pago incumplidos, a menos que los salden previamente. También quedan excluidas las deudas con ReteICA, aquellas en litigio judicial, y sanciones específicas como multas por conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, así como ciertas sanciones impuestas por la Secretaría de Salud a establecimientos comerciales o de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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