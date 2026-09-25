Por: El Espectador

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Durante mucho tiempo, los espacios ubicados en el interior de los puentes vehiculares y peatonales de Bogotá fueron puntos olvidados en la planeación urbana. Estos lugares, frecuentemente asociados con la oscuridad, la acumulación de basura y un fuerte clima de inseguridad, reflejaban la teoría criminológica de 'Las ventanas rotas', formulada por James Q. Wilson y George Kelling. Dicha teoría sostiene que los delitos tienden a aumentar en las áreas donde el descuido, la suciedad y el desorden están presentes, lo que queda evidenciado en los 347 hurtos registrados en puentes peatonales durante el año, según informó la Policía Nacional.

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Fue precisamente este contexto el que llevó al Concejo de Bogotá a tomar medidas a través del artículo 188 del Plan Distrital de Desarrollo. Por medio de esta iniciativa, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) recibió la autorización para llevar a cabo acciones de recuperación y aprovechamiento económico de los bajos de los puentes. Estas intervenciones se hacen en alianza con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, de acuerdo con lo reportado en el texto. El objetivo principal es transformar espacios marcados por el olvido y la delincuencia en lugares útiles y seguros, incentivando además nuevas prácticas ciudadanas.

Uno de los logros destacados de esta política ha sido la estrategia conocida como 'Puentes que Unen', la cual, más de un año después de la entrega de su primera intervención, continúa acercando a las comunidades, el sector privado y las entidades distritales, aunque en medio de desafíos relacionados principalmente con la seguridad y algunos retrasos en la ejecución. Bajo esta estrategia, el DADEP realizó un diagnóstico para identificación de las problemáticas de fondo, las dinámicas propias de cada sector y las oportunidades para intervenir estos espacios. Producto de ese ejercicio se identificaron 67 zonas de bajo puentes, con una meta establecida de intervenir 22 de ellas dentro del actual cuatrienio.

Algunas de las iniciativas han transformado estos espacios en lugares para actividades como cafés y canchas de pádel, lo que demuestra el potencial de los bajo puentes para ofrecer nuevas oportunidades a la ciudadanía de Bogotá y mejorar la percepción de seguridad en las zonas intervenidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bajo puentes de Bogotá están en proceso de intervención según el DADEP?

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se identificaron un total de 67 zonas de bajo puentes, fijando la meta oficial de intervenir 22 de ellas en el actual periodo de gobierno. Esto hace parte de la estrategia para recuperar espacios urbanos y ofrecerles nuevos usos benéficos para la ciudad.

¿En qué consiste la teoría criminológica de 'Las ventanas rotas'?

La teoría de 'Las ventanas rotas', formulada por James Q. Wilson y George Kelling, explica que la delincuencia tiende a aumentar en lugares donde predominan el descuido, la basura y el desorden. Según este enfoque, mantener en buen estado los espacios públicos ayuda a reducir la criminalidad, por lo que iniciativas como la recuperación de los bajo puentes en Bogotá se inspiran en estos conceptos teóricos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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