Por: El Espectador

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Un nuevo escándalo estalló en Bogotá luego de que una ambulancia fuera sorprendida dejando pasajeros en el aeropuerto El Dorado, según lo muestran imágenes grabadas y difundidas por un taxista que circulan ampliamente en redes sociales. Lo que llamó la atención de la ciudadanía y autoridades fue que el vehículo, que no está vinculado a la red pública de salud, transportaba personas junto con sus maletas en el compartimento destinado, en teoría, al traslado de pacientes. Esta situación suscitó no solo indignación, sino que intensificó el debate sobre el uso informal y cuestionable de ambulancias en la ciudad.

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No es la primera vez que Bogotá atraviesa una controversia relacionada con las funciones y manejo de las ambulancias. Según El Espectador, en el pasado se han reportado casos desde carreras entre estos vehículos, hasta prácticas peligrosas que terminan en accidentes, pasando por la utilización de estas unidades médicas para fines distintos a la atención de emergencias. Esta vez, las imágenes han motivado preguntas sobre si algunas ambulancias privadas han comenzado a operar como taxis clandestinos, aprovechando su carácter de servicio público para evadir controles y regulaciones habituales en el transporte de pasajeros.

El concejal Juan David Quintero fue uno de los primeros en pronunciarse, señalando el impacto que este tipo de conductas tiene en la atención de emergencias y criticando: "Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus... ahora las ambulancias hacen transporte clandestino en vez de priorizar la vida". Dicha crítica refleja la preocupación sobre el hecho de que estas prácticas podrían afectar la rapidez y disponibilidad de ambulancias para quienes, realmente, lo necesitan.

Por su parte, la concejala Diana Diago, del partido Centro Democrático, enfatizó que existe un grave problema en los tiempos de respuesta de las ambulancias en Bogotá. Diago expuso que, de acuerdo con sus datos, durante el año pasado fallecieron 357 personas en la ciudad esperando una ambulancia y en lo corrido de 2026 ya van 58. Además, advirtió que, en el 5 % de los casos más críticos, una ambulancia puede tardar más de cuatro horas en llegar, especialmente cuando se trata de pacientes de prioridad media. Para la cabildante, queda claro que, aunque el vehículo involucrado no forme parte del sistema público, brinda un servicio público y, por lo tanto, sus conductas deben ser sancionadas.

¿Por qué se usan ambulancias para transportar pasajeros en Bogotá?

De acuerdo con lo reportado por El Espectador y la denuncia ciudadana, algunas ambulancias privadas pueden estar utilizando sus vehículos para transporte de pasajeros aprovechando el carácter de servicio público que tienen, lo que les permitiría evadir controles más estrictos. Esta práctica se suma a otras irregularidades, como el uso en carreras o actividades que no corresponden a la atención de emergencias, aumentando la preocupación sobre el verdadero destino y uso de estos vehículos en la ciudad.

¿Cuánto tiempo pueden tardar las ambulancias en Bogotá y cuáles son las consecuencias?

Diana Diago, concejala del Centro Democrático, denunció que en algunos casos el tiempo de espera para recibir una ambulancia en Bogotá puede superar las cuatro horas, especialmente para pacientes de prioridad media. Según los datos que compartió, 357 personas murieron el año pasado esperando atención, mientras que solo en lo que va de 2026 este cifra ya asciende a 58. Estas demoras tienen un impacto directo en la seguridad y salud de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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