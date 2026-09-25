Por: Portal Bogotá

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Las montañas de Sumapaz, ubicadas en el extremo sur de Bogotá, se convirtieron el pasado 19 de septiembre de 2026 en el escenario principal donde más de 1.200 personas celebraron el Día del Campesino y Campesina Sumapaceña. Según información de la Alcaldía Local de Sumapaz, esta jornada se realizó en la vereda San Juan y reunió a las comunidades de todas las veredas de la localidad, resaltando la fuerza comunitaria y las tradiciones campesinas que distinguen este territorio rural capitalino.

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Bajo el liderazgo de Diego García Bejarano, alcalde local de Sumapaz, y en el marco de la Administración Distrital de Carlos Fernando Galán, el evento priorizó la identidad y los saberes de las familias campesinas. Desde las primeras horas del día, la programación incluyó una variada agenda: concursos de oficios tradicionales, actividades para la integración de las familias, competencias gastronómicas, muestras de emprendimiento y presentaciones culturales que se extendieron hasta la medianoche.

En total, la celebración contó con 320 personas que participaron en los concursos de habilidades y oficios campesinos, y otras 89 en las competencias gastronómicas. Así lo informó la Alcaldía Local, sumando 409 actores directos en estos espacios. Además, 13 emprendimientos tuvieron la oportunidad de mostrar y vender sus productos, aportando a la visibilización del trabajo local.

Entre los momentos más destacados estuvieron los concursos de nudos, rajado de leña, pela de papa y enlazador, donde se reconocieron a mujeres, hombres y niños por su destreza y conocimiento. De igual manera, sobresalieron las competencias de arrieros —personas dedicadas al traslado de productos y animales de carga— e hila, que rescatan prácticas ancestrales del campo. La cocina campesina tuvo un papel esencial: 89 participantes destacaron en categorías como mejor queso, yogurt, cuajada, bebida criolla y otros productos tradicionales, reafirmando que la gastronomía es parte viva de la memoria local.

La actividad también reservó espacios para la cultura y la integración intergeneracional. Se premiaron conocimientos sobre la localidad, la creatividad oral en las Coplas de mi Páramo y juegos tradicionales como el trompo y los encostalados. El encuentro se consolidó como un espacio donde la participación de todas las veredas —que también recibieron reconocimientos para sus Juntas de Acción Comunal— refuerza el tejido social y el sentido de pertenencia.

En cifras, la jornada dejó más de 1.200 asistentes, cerca de 400 participantes directos, 13 emprendimientos y más de 45 millones de pesos en premios. Pero, sobre todo, fue una afirmación del orgullo campesino, la diversidad de oficios y la capacidad comunitaria para mantener vivas las tradiciones en la ruralidad de Bogotá, como destaca la Alcaldía Local de Sumapaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles actividades destacaron en el Día del Campesino y Campesina Sumapaceña 2026 en Sumapaz?

Las actividades más sobresalientes incluyeron concursos de oficios campesinos como hacer nudos, rajado de leña, pela de papa y enlazador, además de competencias gastronómicas y muestras de emprendimiento. Asimismo, hubo espacios de integración familiar, presentaciones culturales, coplas tradicionales y juegos típicos, lo que permitió la participación activa de diferentes generaciones y veredas de la localidad.

¿Cómo se reconoce y promueve la tradición campesina en el evento celebrado en Sumapaz?

La tradición campesina se reconoce a través de la puesta en escena de saberes, oficios, recetas y expresiones culturales transmitidas de generación en generación. En la jornada, concursos y competencias premiaron las habilidades campesinas, el conocimiento local, la gastronomía y los juegos, además de la entrega de piezas simbólicas a familias y juntas de acción comunal, reforzando así el valor y la continuidad de la identidad rural sumapaceña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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