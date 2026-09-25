Por: Portal Bogotá

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La Policía Nacional, específicamente a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró la captura de un hombre señalado de retener y agredir a su pareja sentimental en un sector de Kennedy, localidad del sur de Bogotá, según lo informado por fuentes oficiales. La operación contó con el apoyo de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), lo que permitió no solo la detención del ciudadano, sino también la incautación de elementos relevantes para las investigaciones que están en curso.

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El caso salió a la luz el seis de septiembre de 2026, cuando una mujer ingresó a un hospital en el sur de Bogotá y denunció haber sido retenida en contra de su voluntad en el lugar donde más tarde fue capturado el presunto agresor. Según el testimonio de la víctima presentado ante las autoridades y recogido por la Policía Nacional, durante el tiempo en que permaneció secuestrada habría sido sometida a distintas formas de violencia: física, sexual y psicológica, por parte de su pareja sentimental. Cabe señalar que, de acuerdo con los datos suministrados, la relación se extendió aproximadamente por un año, aunque nunca llegaron a convivir.

Frente a la gravedad de los hechos reportados, unidades de la SIJIN en coordinación con la Fiscalía Local de la URI de Kennedy iniciaron una investigación exhaustiva. Los procedimientos realizados permitieron identificar y localizar al presunto responsable, quien supuestamente se mantenía de forma constante en el inmueble donde ocurrieron los hechos denunciados. A partir de estos hallazgos, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para proceder tanto con la captura como con la recolección de evidencia física.

Tras la detención, la persona capturada fue imputada por los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura, de acuerdo con información oficial revelada por la Policía Nacional y la Fiscalía Local. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) reiteró a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo mediante la Línea de Emergencias 123, subrayando la necesidad de alertar sobre situaciones sospechosas en la ciudad.

¿Cuáles son los delitos por los que fue imputado el capturado en Kennedy?

De acuerdo con la información oficial, el individuo capturado en Kennedy fue imputado con los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Estos cargos reflejan la gravedad de los hechos denunciados, que incluyeron varias formas de violencia contra la víctima.

¿Qué significa concurso heterogéneo en derecho penal?

El término "concurso heterogéneo" en derecho penal se refiere a la situación en la que una persona comete varios delitos diferentes en un mismo hecho o conjunto de hechos. En este caso, implica que el capturado fue acusado simultáneamente por conductas delictivas distintas, como secuestro, agresión sexual y tortura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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