Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha informado oficialmente el lugar para el esperado Premio Dibujatón: activación Mes del Patrimonio 2026, despejando las dudas de las personas inscritas que hasta hoy no conocían el sitio del evento. La jornada tendrá lugar el sábado 26 de septiembre de 2026, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el Vagón Escuela Metro, ubicado en la avenida La Esmeralda No. 63-49. Es fundamental respetar los horarios establecidos para el ingreso y la participación, de acuerdo con la recomendación del IDPC.

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El evento, que se enmarca dentro de las actividades del Mes del Patrimonio, está enfocado en personas mayores de 18 años y propone una aproximación al patrimonio de Bogotá a través del dibujo. Según lo informado por el IDPC, la Dibujatón invita a las y los participantes a usar el dibujo como una herramienta para observar, interpretar y representar los lugares, memorias y elementos que conforman la identidad de la ciudad.

Durante la jornada creativa, cada quien deberá elaborar una serie compuesta por dos o tres dibujos rápidos, también conocidos como "sketches urbanos". El objetivo de la actividad es que cada participante, al observar con detenimiento el entorno, logre reflejar su interpretación personal mediante trazos y composiciones originales. Las obras que se entreguen deben ser inéditas y hechas directamente por los inscritos, cumpliendo con las condiciones y tiempos definidos en la convocatoria. El equipo del IDPC estará presente durante todo el evento para orientar y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Quienes deseen conocer en detalle los requisitos, condiciones e información complementaria sobre el concurso pueden consultar directamente la convocatoria Premio Dibujatón: activación Mes del Patrimonio 2026.

El premio hace parte del Portafolio de Estímulos del IDPC 2026, iniciativa que busca impulsar la apropiación y el reconocimiento del patrimonio bogotano a través de diversos lenguajes expresivos. En esta ocasión se entregarán tres estímulos económicos: el primer puesto recibirá 4.500.000 pesos, el segundo 3.500.000 y el tercero 2.000.000, sumando en total 10.000.000 de pesos para quienes resulten seleccionados. Este estímulo económico busca visibilizar y reconocer la mirada única de los participantes sobre el patrimonio de la ciudad.

¿Dónde se realizará el Premio Dibujatón: activación Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá?

El premio se llevará a cabo en el Vagón Escuela Metro, situado en la avenida La Esmeralda No. 63-49, el sábado 26 de septiembre de 2026, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El lugar y el horario fueron confirmados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

¿Cuáles son los premios y requisitos del Dibujatón 2026 del IDPC?

El evento entregará tres premios económicos principales: 4.500.000 pesos para el primer puesto, 3.500.000 para el segundo y 2.000.000 para el tercero. Las personas participantes deben ser mayores de 18 años, realizar entre dos y tres dibujos inéditos y cumplir las condiciones de la convocatoria oficial del IDPC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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