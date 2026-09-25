Por: Portal Bogotá

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Durante el receso escolar de octubre de 2026, el Planetario de Bogotá se convierte en un espacio lleno de creatividad, ciencia y música para niños, niñas y jóvenes. Según la información publicada por Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, desde el 5 hasta el 12 de octubre se llevarán a cabo actividades que combinan diferentes áreas del conocimiento y el arte, pensadas para fomentar el aprendizaje y la diversión durante la semana de vacaciones estudiantiles.

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Entre los eventos destacados está el laboratorio “Dibujar con sonido”, una propuesta dirigida a jóvenes entre 12 y 17 años, que invita a explorar la relación entre la electrónica básica y la ilustración. En este taller, los asistentes tendrán la oportunidad de construir un circuito conocido como Drawdio, que utiliza la conductividad del grafito de los lápices para transformar dibujos en sonidos. Así, durante dos sesiones los participantes investigarán conceptos básicos de electrónica, experimentación sonora y diseño de personajes con influencia en la estética de videojuegos antiguos. El valor de participación es de 80.000 pesos, compatible con descuentos ofrecidos en taquilla y tiene cupo limitado para solo diez asistentes.

Otra experiencia relevante es el concierto “Los Planetas: un concierto para niñas y niños”, presentado por la agrupación 1280 Almas en el tradicional domo del Planetario. Este evento, dirigido a niños desde los cuatro años y a familias, ofrece un espectáculo sonoro y visual que une la fuerza del rock con proyecciones e imágenes cósmicas. El ingreso requiere que menores de 12 años estén acompañados por un adulto, y la admisión tiene un costo de 90.000 pesos más el cargo por servicio, con la posibilidad de descuentos en la taquilla del Planetario.

Para los más pequeños, el “Curso Infantil Criaturas Prehistóricas, Paleontología para niños” está diseñado para participantes entre 5 y 12 años. A lo largo de cuatro días, los niños podrán vivir la experiencia de ser paleontólogos al investigar fósiles, reconstruir ecosistemas extintos y descubrir la historia de las criaturas que habitaron la Tierra hace millones de años. La actividad incluye experimentos y juegos, con un valor de 100.000 pesos por persona más servicio, reiterando la opción de solicitar descuentos en la taquilla.

Estas actividades, desarrolladas en diferentes espacios del Planetario y con grupos de edad específicos, buscan transformar las vacaciones en una oportunidad para aprender a través del arte, la ciencia y la música, en un entorno diseñado especialmente para despertar la curiosidad y la creatividad de los niños y jóvenes bogotanos.

¿Qué actividades ofrece el Planetario de Bogotá en el receso escolar de octubre de 2026?

Durante el receso escolar, el Planetario de Bogotá presenta opciones como el laboratorio “Dibujar con sonido” (para jóvenes de 12 a 17 años), el concierto “Los Planetas” de 1280 Almas (para familias y niños desde cuatro años) y el curso infantil de paleontología “Criaturas Prehistóricas” (para niños de 5 a 12 años), cada uno con fechas, precios y condiciones específicas.

¿Cómo funciona el circuito Drawdio en el taller del Planetario de Bogotá?

El Drawdio es un circuito electrónico que, usando la conductividad del grafito de los lápices, convierte los trazos realizados en sonidos. Así, los participantes del laboratorio pueden "dibujar música" a través de una integración creativa entre electrónica básica, ilustración y experimentación sonora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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