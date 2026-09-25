Por: Portal Bogotá

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Bogotá vuelve a posicionarse como uno de los destinos clave para la música en Colombia con la llegada del 'Tortazo Sonidos Globales – Colombia en el mundo', un evento que se realizará el 17 de octubre de 2026 en el emblemático Teatro al aire libre La Media Torta. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá.gov.co y confirmada por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), este será un punto de encuentro que busca reunir distintas expresiones musicales de todo el país, destacando la diversidad y la innovación de los artistas y agrupaciones presentes.

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La programación está pensada para ofrecer una jornada en la que múltiples géneros y tradiciones musicales dialogan en un solo escenario. El evento comenzará con Indus, dúo conformado por el productor barranquillero Oscar Alford y el percusionista Franklin Tejedor, originario de San Basilio de Palenque. Esta agrupación mezcla ritmos afrocolombianos, influencias del Carnaval de Barranquilla y sonidos electrónicos, y su trayectoria internacional incluye presentaciones en festivales destacados de Canadá y Europa como MUTEK y Nuits Sonores.

Desde San Basilio de Palenque también llegará el Sexteto Tabalá, cuyo trabajo representa uno de los sonidos más tradicionales del Caribe colombiano, mientras Chambimbé aportará la visión del Pacífico colombiano. Chambimbé destaca por su fusión de músicas tradicionales con tecnologías modernas como sintetizadores, loops y programas digitales; además, ha sido reconocido por la Embajada de Estados Unidos y el British Council y ha participado en festivales internacionales en Alemania, España, Francia, Londres y Chile.

La diversidad se amplía con Ana Naranja, artista de Bucaramanga que explora el jazz, el pop y las músicas del mundo, y con la agrupación Mugre Sur de Ecuador. Este grupo de hip hop se caracteriza por una puesta en escena cargada de poesía, reflexión social y la inclusión de la lengua kichwa y lengua de señas en sus presentaciones.

La jornada será acompañada por DJ Makeba Selectah desde Bogotá, integrando en vivo una selección musical que refuerza la interculturalidad del evento. El Tortazo Sonidos Globales tendrá entrada libre hasta completar aforo para mayores de 14 años y se realizará a la 1 p.m. en La Media Torta, ubicada en la calle 18 No. 1-05E, siendo una oportunidad para descubrir la riqueza musical que se produce dentro y fuera de Colombia.

¿Cuál es la programación completa del Tortazo Sonidos Globales en La Media Torta 2026?

La programación confirmada arranca con Indus, seguido por Sexteto Tabalá, Chambimbé, Ana Naranja, Mugre Sur (agrupación ecuatoriana) y DJ Makeba Selectah. Cada artista representa una región distinta y estilos musicales que cruzan fronteras, como el hip hop, jazz, sonidos afrocolombianos y electrónica. El evento iniciará a la 1 p.m. y la entrada es libre, sujeta al aforo del teatro.

¿Qué significa el término ‘loop’ utilizado en la música electrónica?

Un ‘loop’ en el contexto musical es un fragmento de sonido, generalmente corto, que se reproduce de manera continua o repetitiva. Esta técnica permite crear bases rítmicas o melódicas sobre las cuales se construyen otras capas sonoras, facilitando la experimentación y la fusión de géneros, como se ve en agrupaciones como Chambimbé durante el Tortazo Sonidos Globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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