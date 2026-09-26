Carlos Feria contó en redes sociales el robo que sufrió en Medellín y aprovechó el episodio para hacerle un llamado al alcalde Federico Gutiérrez. El creador de contenido relató que dejó su vehículo en un parqueadero autorizado mientras cenaba y, al regresar, encontró uno de los vidrios roto.

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El hecho ocurrió en el sector de Laureles. Según relató Feria, los responsables aprovecharon el tiempo que permaneció estacionado el automóvil para extraer varios objetos que estaban en su interior.

Entre las pertenencias que mencionó estaban bolsos, gafas, tarjetas de crédito, un celular y documentos personales, según él avaluados en más de diez millones de pesos. El ‘influencer’ también mostró en video las condiciones en las que encontró el vehículo y expresó su molestia por lo ocurrido.

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“Familia, rompieron el vidrio, dejaron hasta el destornillador ahí adentro. Nunca pido estas cosas, pero ayúdenme etiquetando a la Alcaldía de Medellín y a Fico Gutiérrez para saber qué se hace en estos casos. Pagar para que a uno lo roben es increíble”, indicó Feria.

Lo que más cuestionó Feria fue que el robo se produjera en un lugar por el que había pagado para dejar su carro. En su publicación mostró además el elemento que, según su relato, habría quedado dentro del vehículo después de que los responsables rompieran el vidrio.

Carlos Feria hizo reclamo a alcalde de Medellín por robo en parqueadero autorizado

A partir de lo ocurrido, el creador de contenido pidió ayuda a sus seguidores para llamar la atención de las autoridades de Medellín. En particular, solicitó que etiquetaran a la Alcaldía y al alcalde Federico Gutiérrez para conocer qué procedimiento correspondía en un caso como el suyo.

El episodio también volvió a poner en conversación los robos a vehículos mediante la modalidad conocida como ‘rompevidrios’, especialmente en sectores comerciales y gastronómicos de Medellín. En este caso, la denuncia de Feria se hizo pública a través de sus propias redes sociales, donde mostró las consecuencias del robo.

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