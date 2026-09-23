La comunidad de San Juan Nepomuceno, Bolívar, está de luto por la muerte de Luis Bertel Arrieta, conocido en redes sociales como ‘El Flojazo’, quien falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta.

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La noticia fue conocida el pasado 21 de septiembre y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y personas que reconocían su trabajo como creador de contenido.

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Luis Bertel Arrieta había construido una comunidad en redes sociales gracias a sus publicaciones de humor y entretenimiento, muchas de ellas relacionadas con situaciones de la vida cotidiana en San Juan Nepomuceno. Su contenido le permitió convertirse en una figura reconocida entre habitantes del municipio, especialmente por la manera cercana y particular en la que retrataba algunas de las costumbres y situaciones propias de la comunidad.

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Más allá del entretenimiento, su trabajo tenía un componente relacionado con la identidad local, algo que fue destacado tras conocerse su fallecimiento.

La Casa de la Cultura de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram y dedicó un mensaje al creador de contenido. La institución destacó la conexión que ‘El Flojazo’ consiguió establecer con los habitantes del municipio a través de sus videos.

“Con su creatividad, humor y talento, Luis Bertel Arrieta, cariñosamente conocido como ‘El Flojazo’, logró conectar con nuestra gente y convertirse en una voz cercana de la cotidianidad sanjuanera”, señaló la entidad.

En el mismo mensaje, la Casa de la Cultura resaltó el impacto que dejó entre quienes conocieron su trabajo y siguieron sus publicaciones.

“Su partida deja un vacío sensible en quienes lo conocieron, siguieron y disfrutaron de su particular manera de contar y vivir las costumbres sanjuaneras”, agregó la institución.

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De acuerdo con la información suministrada, ‘El Flojazo’ sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta en el departamento de Bolívar. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro, como el lugar específico, una posible causa o si hubo otros vehículos involucrados.

La información sobre el accidente comenzó a circular junto con los reportes de su fallecimiento, generando numerosas muestras de pesar entre sus seguidores y personas cercanas a la comunidad sanjuanera.

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La despedida de Luis Bertel Arrieta también puso de relieve el papel que había adquirido como creador de contenido local. A través del humor, ‘El Flojazo’ encontró una forma de representar situaciones cotidianas y costumbres de San Juan Nepomuceno, logrando reconocimiento entre quienes se identificaban con sus publicaciones.

Tras conocerse su muerte, las muestras de solidaridad se multiplicaron en redes sociales, mientras la comunidad recuerda al creador por el estilo con el que llevó parte de la vida sanjuanera a las plataformas digitales.

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