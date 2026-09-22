Abelardo De la Espriella reveló nuevos detalles sobre alias ‘Cholo’, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que fue abatido por la Fuerza Pública. El mandatario aseguró que el hombre había recibido un beneficio durante el Gobierno anterior que ahora cuestiona públicamente.

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Durante un consejo de seguridad extraordinario en Santa Marta, De la Espriella afirmó que ‘Cholo’ había sido designado como “gestor de paz”. Según el presidente, esa condición hacía parte de una política del anterior Gobierno y sostuvo que su administración puso fin a ese tipo de acercamientos con estructuras criminales.

El mandatario también se refirió al historial delictivo que las autoridades atribuyen a ‘Cholo’. De acuerdo con su versión, el hombre habría comenzado su trayectoria criminal hace más de 15 años en el Clan del Golfo, donde presuntamente ejerció como jefe de sicarios, y posteriormente pasó a integrar Los Pachenca.

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Según el relato entregado por De la Espriella, ‘Cholo’ terminó como segundo cabecilla de la organización y habría tenido bajo su mando a unos 80 hombres. El presidente lo vinculó con homicidios selectivos, extorsiones a sectores como el turismo, el comercio, la ganadería y el transporte, además de actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia países de Centroamérica.

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En su pronunciamiento, el jefe de Estado también relacionó al abatido con confrontaciones armadas frente al Clan del Golfo por el control territorial y de las economías ilegales. “Yo acabé con esa farsa”, manifestó De la Espriella al referirse a la condición de gestor de paz que, según él, había recibido ‘Cholo’.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.