La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, llegó este martes a Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, en un encuentro bilateral centrado en seguridad regional, narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional.

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Fernández arribó cerca de las 10:30 a. m. al Comando Aéreo No. 3, en Malambo, y posteriormente se trasladó al Batallón Paraíso, sede presidencial en Barranquilla.

Allí agradeció la bienvenida y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países.

Según la Cancillería, la visita busca ampliar la cooperación frente al narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilícitas.

Los mandatarios tienen previsto analizar mecanismos para intercambiar información estratégica, fortalecer las capacidades institucionales y coordinar acciones contra redes criminales que operan en distintos países.

La agenda también incluye la revisión de iniciativas regionales como la Operación ZEUS y la estrategia multinacional ORIÓN, enfocadas en combatir el tráfico internacional de drogas y reforzar la seguridad marítima y terrestre.

Durante su llegada, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó que Fernández es la primera jefa de Estado que visita el departamento.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también expresó su respaldo a la cooperación entre las dos naciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.