Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luis Ángel Duque Castañeda, un joven estudiante de 16 años, falleció en la mañana del martes 22 de septiembre en un accidente de tránsito ocurrido en la Variante de Ibagué, según la información dada a conocer por El Nuevo Día. El adolescente, que cursaba grado 11 en Paideia School, iba en compañía de su primo, Wilber Castañeda, cuando sucedió este lamentable hecho en el sector conocido como el Totumo, en la vía entre Ibagué y Cajamarca. Ambos se dirigían, aparentemente, al colegio cuando la tragedia interrumpió el trayecto.

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La noticia impactó de manera profunda tanto a la comunidad educativa de Paideia School como a familiares y allegados del estudiante. Minutos después del accidente, familiares de los jóvenes y personal vinculado a la institución llegaron al lugar para acompañar y apoyar en los delicados momentos posteriores. Testigos destacaron la presencia de un dolor tangible entre quienes presenciaron la escena y conocían la cercanía de Luis Ángel a culminar su ciclo escolar, pues se encontraba próximo a graduarse.

Luis Ángel era hijo de Luis Antonio Duque, empresario reconocido en la ciudad y propietario de la cadena de panaderías Morata. El fallecimiento del joven generó conmoción entre quienes integran tanto su núcleo familiar como el círculo más cercano de la familia Duque Castañeda. La noticia del fallecimiento fue recibida con pesar este martes, dejando un ambiente de consternación que se sintió también entre amigos, compañeros y docentes.

De acuerdo con lo reportado, su primo Wilber Castañeda resultó gravemente herido y recibe atención médica tras el accidente. Este hecho resalta la fragilidad de la vida y el valor de la solidaridad en los momentos de crisis, especialmente para una familia y una institución educativa que ahora deben afrontar la ausencia de uno de sus integrantes más jóvenes.

La comunidad, tanto educativa como local, ha manifestado sus condolencias y respaldo a la familia, reconociendo la pérdida irreparable que enfrentan en estos días difíciles. Las palabras de acompañamiento reflejan el sentido de unión y apoyo que caracterizó la despedida de Luis Ángel.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Variante de Ibagué donde falleció el estudiante de Paideia School?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, el accidente se presentó en la mañana del martes 22 de septiembre, cuando Luis Ángel Duque Castañeda y su primo transitaban por la Variante de Ibagué, específicamente en el sector de Totumo, con destino aparente a su colegio. El siniestro causó la muerte inmediata de Luis Ángel y dejó gravemente herido a su primo Wilber Castañeda.

¿Qué impacto tuvo la muerte de Luis Ángel Duque Castañeda en la comunidad educativa de Paideia School?

La comunidad educativa de Paideia School se vio fuertemente afectada por el fallecimiento de Luis Ángel, quien cursaba grado 11 y estaba próximo a graduarse. La noticia generó conmoción y tristeza entre compañeros, docentes, familiares y amigos, quienes expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia Duque Castañeda en este difícil momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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