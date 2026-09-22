Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del martes 22 de septiembre estuvo marcada por un grave accidente en la Variante de Ibagué, exactamente en el kilómetro 7+600 de la carretera que conecta hacia Cajamarca. Dos jóvenes que transitaban por este sector fueron víctimas de un siniestro vial que rápidamente conmocionó a la comunidad local. El fuerte impacto del accidente provocó la expulsión de ambos ocupantes del vehículo. Según los datos reportados en el sitio, uno de los jóvenes, identificado con las iniciales L.A.C., perdió la vida de inmediato, debido a la gravedad de las lesiones.

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Mientras tanto, el otro muchacho sobrevivió al impacto, aunque sufrió heridas de consideración. Fue llevado rápidamente a Asotrauma, donde se encuentra bajo atención médica y su estado es delicado. La clínica mantiene un pronóstico reservado, de acuerdo con la información recopilada hasta ahora.

Un punto que ha generado particular conmoción es la edad de los involucrados. Versiones preliminares recogidas en el sitio indican que se trataría de dos adolescentes, de cerca de 14 y 15 años, y que serían estudiantes de Paideia School, una institución educativa ubicada en el sector del Totumo. No obstante, las autoridades aún no han confirmado de manera oficial este dato, lo que subraya la necesidad de comprobar la identidad, sobre todo porque se habla de menores de edad.

Otro aspecto que ha salido a la luz es que ambos jóvenes serían primos. Relatos de personas en el lugar aseguran que el menor que conducía el vehículo solía recoger a su primo en el colegio, lo que podría explicar por qué viajaban juntos en ese momento. Sobre el vehículo, fuentes informales señalan que había sido adquirido recientemente por la familia de los muchachos. Además, algunas personas identificaron a la víctima fatal como hijo de la dueña de una reconocida panadería de Ibagué, aunque ese dato tampoco ha sido ratificado oficialmente.

En cuanto a las causas del accidente, una de las hipótesis más escuchadas es el posible exceso de velocidad, considerando la violencia del impacto y el recorrido del carro antes de detenerse. Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que aclaren si este factor estuvo involucrado o si existen otros elementos determinantes. Por ahora, la movilidad por la Variante de Ibagué, en ese tramo, ha quedado restringida a un solo carril mientras avanzan las diligencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga un posible exceso de velocidad en el accidente en la Variante de Ibagué?

Las autoridades manejan la hipótesis de un posible exceso de velocidad debido a la trayectoria del vehículo y la fuerza de los impactos. Sin embargo, hasta que la investigación oficial lo determine, no es posible afirmar con certeza si este fue el principal factor involucrado en el accidente.

¿Quiénes eran los jóvenes accidentados en la Variante de Ibagué?

Según versiones preliminares recogidas en el lugar, los ocupantes serían dos adolescentes de aproximadamente 14 y 15 años, estudiantes de Paideia School y, al parecer, primos. No obstante, las autoridades aún deben confirmar oficialmente sus identidades y edades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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