Por: EL PILON SA

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La cuenta oficial de Defensores de la Patria, movimiento afín al partido político liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes sociales para publicar un video explicativo sobre el uso del radio de comunicaciones que acompaña al mandatario en varias de sus apariciones públicas. El video fue elaborado para responder a las dudas que han surgido acerca de la función de este dispositivo, que suele acompañar al jefe de Estado en sus actividades oficiales, y busca aclarar que su presencia no responde a motivos estéticos ni protocolarios.

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De acuerdo con la explicación presentada por Defensores de la Patria, el radio es una herramienta clave que corresponde al rol de De la Espriella como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según este grupo, el dispositivo, identificado como un equipo Motorola, permite al presidente mantener comunicaciones operativas y estratégicas. El video señala que el equipo utiliza tecnología de red trunking, lo que permite que las comunicaciones sean seguras y estén encriptadas, es decir, protegidas para evitar interceptaciones externas. Además, se asegura que el sistema tiene cobertura nacional, lo que abarcaría múltiples territorios y garantizaría la continuidad de las comunicaciones relevantes para la seguridad nacional.

La grabación afirma que este radio permite al presidente establecer enlace directo tanto con la cúpula militar como con el Ministerio de Defensa, permitiéndole transmitir y recibir información en tiempo real sobre operaciones de seguridad y defensa. En este sentido, Defensores de la Patria recalca que la posibilidad de comunicarse incluso con unidades militares desplegadas en lugares apartados, como pelotones en zonas selváticas, es parte fundamental de las capacidades del sistema. Esto permite que el jefe de Estado se mantenga informado y pueda ejercer su liderazgo durante el desarrollo de operaciones en el interior del país, en fronteras o áreas marítimas.

El movimiento Defensores de la Patria concluye que este mecanismo se relaciona directamente con las responsabilidades del presidente respecto a la seguridad nacional y el mando de las Fuerzas Armadas, subrayando que estas comunicaciones son esenciales para coordinar acciones y mantenerse alerta ante cualquier situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirve el radio de comunicaciones que lleva Abelardo de la Espriella?

Según Defensores de la Patria, el radio permite al presidente Abelardo de la Espriella mantener comunicación segura y operativa con la cúpula militar y el Ministerio de Defensa, así como con unidades militares en zonas apartadas. Esto garantiza el flujo de información estratégico y en tiempo real durante operaciones de seguridad y defensa, en concordancia con sus responsabilidades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

¿Qué es una red trunking y cómo funciona en los radios de presidencia?

Una red trunking es un sistema de radiocomunicación que permite que varios usuarios compartan un conjunto de canales, administrando automáticamente su asignación según la disponibilidad. En el contexto del radio presidencial, el sistema proporciona comunicaciones organizadas y seguras, permitiendo que múltiples equipos y grupos se conecten de manera eficiente y protegida, optimizando el uso de la infraestructura instalada.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.