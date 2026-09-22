Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La ciudad de Ibagué ha venido implementando estrategias de monitoreo y vigilancia para fortalecer la seguridad en diferentes sectores, una de ellas es Vecinos Seguros. A través de las cámaras instaladas en el marco de este programa, recientemente se detectó la presencia de dos hombres que fueron sorprendidos consumiendo sustancias en la vía pública. Este hecho fue captado por el sistema de cámaras, lo cual permitió iniciar un seguimiento en tiempo real desde el centro de visualización encargado del monitoreo.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la observación continua, uno de los individuos, de acuerdo con las imágenes, habría iniciado un incendio en el lugar. Esta situación fue advertida de inmediato por el personal del centro de visualización, lo que permitió una rápida reacción. Según se informó, los encargados del monitoreo vigilaron cada movimiento de los involucrados y lograron definir el punto exacto donde se encontraban en ese momento, agilizando así la actuación de las autoridades.

Con esa información precisa, las patrullas de la policía en la zona fueron alertadas y enviadas al sitio señalado. Mientras tanto, las cámaras continuaron transmitiendo en directo los hechos, permitiendo a las autoridades seguir la evolución del caso. Al llegar al lugar, los uniformados ejecutaron el procedimiento correspondiente. A los dos hombres se les impusieron comparendos, es decir, sanciones administrativas que corresponden a conductas contrarias a la convivencia reguladas por la ley. Posteriormente, ambos ciudadanos fueron trasladados para la continuación del trámite ante las autoridades competentes.

Todo el episodio quedó registrado dentro de las acciones que se llevan a cabo como parte del programa Vecinos Seguros, una estrategia que busca mantener el control y seguimiento de situaciones irregulares en diferentes barrios de Ibagué. Esta iniciativa es fundamental para la seguridad de los habitantes, pues permite una reacción ágil frente a eventos que afectan la tranquilidad ciudadana, gracias a la vigilancia constante y la coordinación entre los sistemas de monitoreo y las patrullas policiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa Vecinos Seguros en Ibagué y cómo funciona?

El programa Vecinos Seguros es una estrategia de seguridad implementada en Ibagué que utiliza cámaras de vigilancia para monitorear en tiempo real diferentes sectores de la ciudad. Mediante un centro de visualización, se detectan situaciones sospechosas o irregulares, lo que permite alertar de manera inmediata a las patrullas policiales para que intervengan y realicen los procedimientos necesarios de acuerdo con la normativa.

¿Qué sucede cuando una persona recibe un comparendo por comportamiento contrario a la convivencia?

Cuando una persona recibe un comparendo por conductas contrarias a la convivencia, se le impone una sanción administrativa según lo establecido por la ley. Estas sanciones pueden incluir multas o la obligación de asistir a actividades pedagógicas, y requieren el seguimiento y trámite ante las autoridades para definir su cumplimiento. El procedimiento busca corregir el comportamiento y evitar la repetición de estas acciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.