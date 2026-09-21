Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gusmeida Arias, una mujer de 58 años, perdió la vida tras haber sido víctima de un ataque con arma blanca dentro de una vivienda en el municipio de Tenerife, en Magdalena. Según información reportada en el lugar, quien habría cometido el ataque fue su propio hijo, Ever David Marchena. Este hombre utilizó un arma blanca y le propinó varias heridas a su madre, según los testimonios recogidos por las autoridades

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El trágico hecho ocurrió al interior de la casa familiar, donde los vecinos se percataron de la situación al escuchar una acalorada discusión y gritos pidiendo ayuda desde el interior del inmueble. Al notar estos sonidos alarmantes, los habitantes del sector alertaron a las autoridades competentes. Fue entonces cuando ingresaron al lugar y encontraron a Gusmeida Arias tendida en el piso, con lesiones de gravedad consecuencia de la agresión sufrida.

De acuerdo con la información oficial, la Policía acudió rápidamente a la escena y organizó el traslado de la víctima para que recibiera atención médica. Sin embargo, por la seriedad de sus heridas, la mujer fue remitida al hospital Fray Luis de León, ubicado en el municipio de Plato, pero llegó al centro asistencial sin signos vitales. Todo esto, confirmaron las autoridades presentes en el procedimiento.

Por su parte, Ever David Marchena, hijo y presunto responsable de la agresión, fue capturado en el sitio de los hechos. Las autoridades informaron que el hombre quedó a disposición de la Fiscalía, entidad que llevará a cabo la investigación judicial correspondiente por homicidio. Además, se conoció que existía una orden de alejamiento en contra de Marchena, expedida previamente por situaciones anteriores de violencia contra Gusmeida Arias, lo cual demuestra un historial de conflictos y episodios violentos que terminaron de forma fatal.

Este caso ha causado conmoción entre los habitantes de Tenerife, debido tanto a la gravedad de lo ocurrido como al hecho de que involucró a miembros directos de una familia, en medio de antecedentes judiciales que ya habían advertido una situación de riesgo.

¿Qué es una orden de alejamiento y cómo aplica en casos de violencia intrafamiliar?

Una orden de alejamiento es una medida legal dictada por una autoridad competente, que busca proteger a la víctima de violencia intrafamiliar limitando el contacto físico o la cercanía del agresor. Su propósito es prevenir nuevos episodios de agresión y garantizar la seguridad de la persona afectada, como en el caso de Gusmeida Arias.

¿Qué ocurrió en el caso de Gusmeida Arias en Tenerife, Magdalena?

Según testimonios y reportes oficiales, Gusmeida Arias fue atacada con arma blanca por su hijo, Ever David Marchena, lo que le causó heridas fatales. A pesar del intento de las autoridades por trasladarla al hospital Fray Luis de León, la mujer falleció. El responsable fue capturado y existía una orden de alejamiento por antecedentes de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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