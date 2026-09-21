Por: El Espectador

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La Policía Nacional confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo” o “Comando 25”, en un operativo adelantado contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Este operativo, que se desarrolló en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, resultó en la muerte de siete presuntos integrantes de ese grupo armado, entre ellos el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, quien ha sido señalado como el máximo jefe y principal financiador de las ACSN. Además, se reportaron tres personas capturadas y la incautación de un arsenal que, según informaron las autoridades, incluía 10 fusiles —entre los que destaca un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra.

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Tras el operativo, se presentaron quemas de vehículos y bloqueos en la Ruta del Sol, hechos que alteraron el orden público de la región y llevaron al presidente Abelardo de la Espriella a encabezar personalmente un consejo de seguridad en Santa Marta, Magdalena. De acuerdo con El Espectador, también se anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), compuesto por la Policía, gobernadores locales y el cuerpo de bomberos, con el fin de definir medidas que permitan enfrentar posibles represalias del grupo armado, como el anuncio de un paro armado.

Según el organigrama conocido por las autoridades, alias “Cholo” desempeñaba el cargo de segundo jefe de la organización y era considerado uno de sus principales financiadores, con más de 15 años de trayectoria en actividades criminales. El grupo ACSN mantiene presencia en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, y cuenta con más de 700 integrantes distribuidos en 14 municipios. Las rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, según manifestó el presidente De la Espriella, eran articuladas en parte por alias “Cholo”.

La trayectoria de Pérez Villanueva estuvo marcada por capturas y liberaciones. En diciembre de 2025 fue interceptado por la Policía Nacional, pero fue liberado debido a la Resolución 0-0337 A, mediante la cual la Fiscalía General había suspendido temporalmente las órdenes de captura en su contra durante los acercamientos del gobierno Petro con las ACSN. La orden de captura se reactivó sólo en septiembre de 2026, tras el final de la política de “paz total”.

La muerte de alias “Cholo” tuvo lugar semanas después del operativo en que falleció Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, también parte de la cúpula de las ACSN, en una acción liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). En esa ocasión, murieron también integrantes cercanos al mando y del componente financiero y logístico de la organización.

¿Qué consecuencias puede tener la muerte de alias “Cholo” en la estructura de las ACSN?

La muerte de alias “Cholo”, quien era señalado como segundo jefe y financiador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, podría debilitar tanto el mando como las finanzas de esta estructura. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por las autoridades, el grupo armado ha reaccionado con amenazas de paro armado y actos de intimidación, lo que indica una reconfiguración de su liderazgo y la intención de mantener el control territorial.

¿Qué es una resolución de suspensión de órdenes de captura y por qué se aplicó en el caso de alias “Cholo”?

Una resolución de suspensión de órdenes de captura es una medida jurídica que detiene temporalmente la ejecución de arrestos contra determinados individuos, usualmente en el contexto de procesos de diálogo o acercamientos con el gobierno. En el caso de alias “Cholo”, la Fiscalía aplicó esta medida mientras se adelantaban negociaciones de paz, lo que permitió su libertad hasta que, tras el fin de esa política, la orden de captura fue reactivada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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