El presidente Abelardo De la Espriella anunció su desplazamiento a Santa Marta para encabezar un consejo extraordinario de seguridad, luego del operativo en el que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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(Vea también: “Tiene fecha de expiración”: De la Espriella lanzó nueva advertencia a jefe de ‘Bendito menor’)

La jornada estuvo marcada por la respuesta del mandatario al accionar de esta estructura criminal. En medio de la ofensiva contra los grupos armados, De la Espriella lanzó una advertencia a quienes continúen enfrentando a la Fuerza Pública y no opten por someterse a la justicia.

“El que no se someta va a acabar en una bolsa”, afirmó el presidente, en referencia a la decisión de su Gobierno de mantener las operaciones contra las organizaciones criminales.

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La respuesta del Gobierno también estuvo marcada por el anuncio de un posible paro armado en zonas donde tienen presencia las ACSN. Al cierre del consejo de ministros, De la Espriella dejó clara su posición frente a esa amenaza.

“Nadie va a hacer paro armado en la era del tigre”, afirmó el mandatario, en referencia a la estrategia de su administración frente a las estructuras criminales.

“Nadie va a hacer paro armado en la era del tigre”: al cierre del consejo de ministros, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que se dirige a Santa Marta para participar en un consejo de seguridad, tras la muerte de alias ‘Choclo’, de las Autodefensas Conquistadoras de… pic.twitter.com/P3zBPA9niE — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 22, 2026

Operativo contra las ACSN dejó siete muertos y tres capturados

El operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, según el balance divulgado por el mandatario.

Entre los integrantes de la estructura que murieron se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable de las finanzas de la organización. También se le atribuía la articulación de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

El balance entregado por De la Espriella señala que la operación dejó siete integrantes de la estructura muertos y tres capturados. Además, las autoridades reportaron la incautación preliminar de armamento y material de guerra.

El mandatario sostuvo que el resultado afecta el mando, el control y las finanzas de las ACSN, estructura conocida también como ‘Los Pachenca’.

De la Espriella anunció consejo de seguridad en Santa Marta

Después del operativo, el presidente anunció que se desplazaría hasta Santa Marta para encabezar un consejo extraordinario de seguridad y revisar directamente la situación de orden público en la zona.

La decisión se produjo en medio de la respuesta de las ACSN al operativo y de las alertas sobre un posible paro armado en el departamento del Magdalena. De la Espriella afirmó que había dispuesto las capacidades de la Fuerza Pública para proteger a la población.

“Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, manifestó el mandatario en su pronunciamiento.

El presidente también dirigió un mensaje a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN. “Sigues tú, Pinocho”, expresó De la Espriella al cerrar su mensaje.

La situación mantiene la atención de las autoridades en Santa Marta y otros puntos del Magdalena, mientras avanzan las acciones posteriores al operativo y se evalúan las medidas de seguridad para la población.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.