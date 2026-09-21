El presidente Abelardo De la Espriella anunció que viajará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, después de un operativo de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que dejó siete integrantes de esa estructura muertos y tres capturados.

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(Vea también: “Aquí no hay negociaciones”: De la Espriella responde firme a jefe de ‘Bendito menor’)

Según informó el mandatario en su cuenta de X, la operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Entre los muertos está José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN. Su posición en la estructura estaba por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.

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El operativo también dejó, de acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, la incautación preliminar de 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, además de otro material de guerra.

Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En una operación de nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista… pic.twitter.com/6WF48M8qLa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 21, 2026

Gobierno alerta por posible paro armado tras el golpe

En su mensaje, De la Espriella aseguró que, después del operativo, la organización estaría promoviendo un paro armado como mecanismo para intimidar a la población.

El mandatario afirmó que dispuso de las capacidades de la Fuerza Pública para responder ante esa situación y anunció que se trasladará a Santa Marta para revisar directamente lo ocurrido en el territorio.

El anuncio se conoce en medio de la tensión generada por las acciones contra las ACSN, estructura que tiene presencia reportada en Magdalena, La Guajira y Cesar. Información conocida por las autoridades ubica a alias ‘Cholo’ como uno de los principales mandos de la organización.

Además, tras el operativo se reportaron afectaciones de orden público en la región, entre ellas bloqueos y quema de vehículos, según información publicada por medios nacionales.

“Sigues tú, ‘Pinocho’”: advierte De la Espriella

Después de anunciar el consejo de seguridad y las medidas para enfrentar la situación, De la Espriella terminó su mensaje con una frase dirigida directamente a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como máximo jefe de las ACSN: “Sigues tú ‘Pinocho’”.

El mensaje hace referencia a la posición de ‘Cholo’ dentro de la estructura criminal. Según información recopilada por las autoridades, Pérez Villanueva aparecía inmediatamente por debajo de ‘Pinocho’ en el organigrama de las ACSN.

La muerte de ‘Cholo’ ocurre, además, pocas semanas después de otro golpe contra esa organización. A comienzos de septiembre murió en un operativo Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, hecho que había causado un proceso de reacomodo dentro de la estructura y había puesto los nombres de ‘Cholo’ y ‘Patilizo’ entre quienes podrían asumir funciones dentro de la organización.

Ahora, con el anuncio del desplazamiento del presidente a Santa Marta y el mensaje dirigido a ‘Pinocho’, el Gobierno prepara una respuesta ante la situación de seguridad derivada de la operación.

Hay que recordar que Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’, uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), aseguró que está dispuesto a someterse a la justicia y envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, luego de la muerte de alias ‘Bendito menor’.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.