Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en Nueva York en una agenda oficial que busca fortalecer las relaciones políticas y económicas de Colombia en el ámbito internacional. En su primer día, Restrepo lideró la delegación colombiana y sostuvo reuniones clave con altos funcionarios y empresarios. Según lo informado, se reunió con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, y con Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Durante estos encuentros, se acordó trabajar conjuntamente en temas de seguridad, migración y desafíos fronterizos, así como impulsar la prosperidad económica en la región. A estas conversaciones asistieron también el canciller Omar Bula y la embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, quien había adelantado reuniones similares en Washington D. C., de acuerdo con declaraciones citadas por los convocados.

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Restrepo destacó la importancia de “construir juntos alrededor de la seguridad y la prosperidad”, señalando que la ocasión representa una oportunidad para avanzar en acciones multilaterales entre los países involucrados en la iniciativa Escudo de las Américas, estrategia liderada por Estados Unidos desde septiembre. En ese sentido, la agenda común busca definir prioridades con énfasis en seguridad regional, lucha contra el crimen transnacional y fomento de nuevas inversiones, así como el crecimiento económico. El vicepresidente también tiene previsto intervenir ante el pleno de las Naciones Unidas esta semana, asumiendo su papel de representante internacional del gobierno colombiano, una tarea encomendada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ha decidido no viajar al exterior durante su mandato.

La agenda de Restrepo incluyó también un encuentro con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Durante la cita, Restrepo agradeció las donaciones recibidas tras el terremoto y destacó el acuerdo alcanzado para cooperar en la lucha contra el crimen organizado transnacional, además de explorar oportunidades de inversión turística y desarrollo conjunto. Más allá de la diplomacia política, el énfasis de Restrepo está en atraer inversiones, capacitar talento en inteligencia artificial y avanzar en la modernización del Estado. Por eso se reunió con representantes del Council of the Americas, Concordia, el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutivos de alto nivel. En los próximos días, tendrá encuentros con empresas tecnológicas de talla global y otros asistentes a la Asamblea General de la ONU, consolidando la presencia de Colombia en escenarios internacionales.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cómo involucra a Colombia?

El Escudo de las Américas es una iniciativa liderada por el gobierno de Estados Unidos que busca promover la cooperación multilateral en seguridad, migración y economía entre países de la región. Según declaraciones citadas, Colombia se incorporó oficialmente en septiembre y participa en la definición de acciones conjuntas en temas de seguridad y desarrollo económico.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella no viaja al exterior y cómo afecta esto a la representación internacional?

El propio presidente Abelardo de la Espriella ha confirmado que no saldrá del país durante su gobierno, asignando al vicepresidente José Manuel Restrepo la responsabilidad de representar a Colombia ante organismos y foros internacionales, según quedó reflejado en las tareas entregadas al funcionario en este viaje a Nueva York.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.