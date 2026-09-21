Por: EL PILON SA

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Una falsa oportunidad laboral llevó a un grupo de cesarenses hasta Camboya, con la promesa de trabajos en un ‘call center’ y salarios que, entre sueldo y comisiones, podrían alcanzar hasta 20 millones de pesos colombianos. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una oferta atractiva se transformó en jornadas laborales extensas, amenazas, castigos y descuentos económicos aplicados cuando no se cumplían las cuotas impuestas. Según testimonios recogidos por la Gobernación del Cesar, los afectados debían soportar largas jornadas que comenzaban en la noche y terminaban al mediodía del día siguiente. Además, las sanciones económicas y el maltrato psicológico se volvieron parte de la cotidianidad.

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Uno de los sobrevivientes relató que la propuesta llegó mientras se encontraba desempleado en Bogotá, junto a amigos que también buscaban nuevas oportunidades. Un conocido les habló de un familiar en Camboya y ofreció contactos para el empleo. Inicialmente recibieron buena atención, pero la situación se tornó crítica casi de inmediato tras el inicio de labores en un complejo con trabajadores de varios países. Aquellos que no llegaban a las metas eran evaluados y sujetos a recortes salariales, acompañados de castigos y amenazas constantes.

De acuerdo con lo difundido por la Gobernación, el contacto con el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de Valledupar fue vital para que los afectados se comunicaran con autoridades colombianas y recibieran orientación, lo que permitió organizar su regreso. Durante su estadía estuvieron bajo estricta vigilancia, debían reportarse mediante fotografías y solo cuando fueron trasladados a un hotel pudieron finalmente escapar, siguiendo las indicaciones de no llevar equipaje y priorizar sus vidas.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, explicó en entrevista con EL PILÓN que las acciones para el retorno de 18 personas iniciaron entre mayo y junio, luego de perder comunicación con sus familiares. La Gobernación trabajó en conjunto con la Cancillería y Migración Colombia, confirmando que a algunos se les habían privado de pasaportes y se les restringió la comunicación. Además, existen otros 14 casos reportados bajo la hipótesis de trata de personas, sobre los cuales continúa el seguimiento, aunque no se precisaron detalles sobre sus ubicaciones o conexiones con otros casos mencionados en Ucrania o Polonia.

Por otro lado, la administración departamental también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación nombres de presuntos captadores, con base en ofertas falsas que, en algunos casos, llevaron a víctimas a contextos de explotación sexual o guerra. Sin embargo, no se ha establecido si todos los casos responden a una sola red. Según Karina Delgado Coronel, enlace departamental de Trata de Personas, la Secretaría Técnica del Comité Departamental coordina el acompañamiento y prevención junto a varias entidades. Delgado recomendó verificar siempre la legitimidad de las empresas y las condiciones laborales antes de migrar por empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos cesarenses fueron rescatados tras la falsa oferta de empleo en Camboya?

De acuerdo con información oficial entregada por la Gobernación del Cesar y declaraciones del secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, hasta el momento se ha logrado el regreso de 18 personas, quienes fueron víctimas de explotación laboral tras viajar con la promesa de trabajar en un ‘call center’. Aún hay 14 casos adicionales en seguimiento relacionados con posibles situaciones de trata de personas.

¿Qué es la trata de personas y cómo operaban los captadores según el caso de Camboya?

La trata de personas es un delito que implica captar, transportar o retener a individuos con fines de explotación, ya sea laboral, sexual u otras formas. Según lo narrado por autoridades y la víctima, las redes operaban ofreciendo trabajos con salarios altos en el exterior, reteniendo pasaportes y restringiendo la comunicación una vez los afectados estaban fuera del país, sometiéndolos a condiciones laborales abusivas y amenazas para evitar su escape.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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