Por: EL PILON SA

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Un millonario contrato para obras de agua potable y saneamiento básico en Valledupar llevó a una dura condena contra el exalcalde Luis Fabián Fernández. El proceso judicial, que concluyó con una sentencia de cinco años y seis meses de prisión, se centró en las irregularidades detectadas por la Fiscalía General de la Nación en la forma en que se estructuró y suscribió el contrato por más de $36.283 millones durante su administración.

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Según la investigación de la Fiscalía, la millonaria operación se adelantó sin contar con los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que exige la ley para sustentar adecuadamente este tipo de compromisos. Esta falta de rigor en los procedimientos legales fue el eje del proceso, pues dichos requisitos buscan proteger el patrimonio público y asegurar la viabilidad de los contratos que asumen los municipios.

Uno de los puntos centrales discutidos durante el juicio tuvo que ver con el impacto financiero que acarreó la operación para Valledupar. Las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el juez demostraron que el compromiso adquirido por el municipio con el contrato se extendería a largo plazo, superando los 20 años. Esto implicó que Valledupar asumiera obligaciones superiores a los límites legales de endeudamiento, lo que generó preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas en el municipio.

El proceso judicial también puso la lupa sobre la información entregada al Concejo Municipal. De acuerdo con la Fiscalía, Luis Fabián Fernández no informó oportunamente a la corporación sobre una obligación vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar). Esta omisión resultaba relevante, ya que afectaba la evaluación de la capacidad financiera de la ciudad antes de autorizar un nuevo compromiso de tal magnitud.

De este modo, el debate no se limitó al monto del contrato, sino que se extendió a las condiciones en las que fue estructurada y aprobada la operación. El juez determinó la responsabilidad penal de Fernández por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y le impuso la pena mencionada. Sin embargo, esta condena en primera instancia puede ser apelada por la defensa ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por lo que la situación jurídica del exalcalde aún no queda en firme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exalcalde de Valledupar Luis Fabián Fernández en el caso del contrato de $36.283 millones?

La condena impuesta a Luis Fabián Fernández se fundamentó en que el contrato para obras de agua potable y saneamiento básico fue estructurado sin los estudios técnicos, financieros y de factibilidad exigidos por la ley. Además, se demostró que el acuerdo perjudicó las finanzas municipales al superar los límites de endeudamiento y que no se informó al Concejo Municipal sobre compromisos financieros vigentes con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar), lo que impidió una adecuada evaluación antes de asumir el nuevo compromiso.

¿Qué implicaciones tiene para Valledupar el contrato sin cumplimiento de requisitos legales firmado durante la administración de Luis Fabián Fernández?

El contrato suscrito bajo la administración de Fernández comprometió al municipio durante más de dos décadas, excediendo los límites legales de endeudamiento y afectando la estabilidad financiera de Valledupar. La omisión de información relevante al Concejo Municipal también sembró dudas sobre la capacidad del municipio para asumir nuevas obligaciones, lo que pone en discusión la transparencia y la planeación en la gestión de los recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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