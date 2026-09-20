Por: El Espectador

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Una joven manicurista de 22 años fue víctima de un violento secuestro y agresión el pasado 13 de enero mientras trabajaba en un salón de belleza ubicado en el sector El Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima fue interceptada por varias personas que la intimidaron con un arma de fuego, obligándola a subir a un taxi. Durante aproximadamente 20 minutos, la mujer fue retenida dentro del vehículo, donde sufrió golpes en el rostro y la cabeza, así como una herida por arma cortopunzante en una de sus piernas.

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Tras esos acontecimientos, los agresores abandonaron a la joven y huyeron del lugar. La denuncia presentada por la víctima y el trabajo de seguimiento realizado por las autoridades permitieron que el caso se investigara durante ocho meses. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía desempeñó un papel clave en la recolección de pruebas y el análisis de videos de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a los presuntos responsables.

Las investigaciones incluyeron reconocimientos mediante álbumes fotográficos y la realización de inspecciones judiciales. Gracias a este material probatorio, el Gaula obtuvo las órdenes de captura y detuvo a tres personas: dos mujeres y un hombre. Los procedimientos de captura se llevaron a cabo en diferentes puntos de Bogotá, específicamente en Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda.

Entre los capturados figura alias ‘Zafiro’, quien según las autoridades estaría directamente implicada en la planeación y ejecución del secuestro. También fueron capturados ‘Harold’, señalado de conducir el taxi usado en el crimen, y ‘Luisa’, presuntamente responsable de los golpes, lesiones y del robo a la víctima. La investigación estableció como principal hipótesis del delito una posible "venganza sentimental": la víctima habría tenido una relación anterior con la pareja actual de alias ‘Zafiro’.

Adicionalmente, uno de los detenidos tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes. Los tres están siendo procesados por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales. La víctima recibió 10 días de incapacidad médica como consecuencia de las lesiones sufridas. Tras la audiencia preliminar, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los capturados, de acuerdo con información de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Gaula de la Policía y cuál es su función?

El Gaula, Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, es una unidad especializada de la Policía encargada de investigar y combatir delitos de secuestro y extorsión. En este caso, el Gaula recopiló pruebas, realizó seguimientos y apoyó las capturas de los presuntos responsables, cumpliendo así su función de protección y restitución de los derechos de las víctimas.

¿Por qué la venganza sentimental es considerada una posible causa de secuestros?

La Fiscalía y la Policía consideran la venganza sentimental como una hipótesis relevante cuando existen antecedentes personales entre victimario y víctima, como relaciones afectivas previas. Este tipo de motivaciones puede influir en la planificación de agresiones y delitos graves, tal como se determinó en la investigación sobre el caso presentado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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