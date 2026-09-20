Por: Portal Bogotá

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‘Diario de manifestaciones sociales’ es una innovadora propuesta artística que llegará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá el próximo jueves 8 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m. Esta creación es el resultado de la colaboración entre Umberto Giangrandi y Edson Velandia, bajo la presentación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y Nova et Vetera, dentro de la tercera edición del Festival NO Convencional. La esencia de la obra radica en un extenso archivo fotográfico inédito, elaborado por Giangrandi durante cerca de cuatro décadas, en el que registró diferentes marchas, encuentros y rostros, capturando así diversas manifestaciones de la expresión colectiva en Colombia.

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En una apuesta por transformar la manera tradicional de presentar archivos fotográficos, ‘Diario de manifestaciones sociales’ se convierte en una experiencia multisensorial. El editor Gustavo Vasco tiene la tarea de convertir este archivo visual en una construcción cinematográfica, jugando con las imágenes para que narren la vida social del país desde una nueva perspectiva. A esto se suma la música compuesta en vivo por Edson Velandia, respaldada por un amplio ensamble de músicos, creando un diálogo entre imagen, movimiento y sonido que busca transportar a los asistentes a distintos momentos clave de la historia reciente de Colombia. De acuerdo con la información proporcionada en la página oficial de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la propuesta está lejos de limitarse a una exposición o concierto tradicional; más bien, ofrece una forma de volver a mirar el tejido social del país con la profundidad que surge al recorrer cuarenta años de historia capturada por la lente de Giangrandi.

La cita es en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, situado en la Carrera Séptima #22-47, uno de los escenarios culturales con mayor historia en la capital. La entrada al evento será paga y está organizada bajo la curaduría y apoyo institucional del Idartes, que incentiva apuestas artísticas que invitan a la reflexión. Este evento, además, hace parte de una programación más amplia que busca visibilizar expresiones culturales y artísticas en espacios emblemáticos de Bogotá.

¿Quiénes son Umberto Giangrandi y Edson Velandia, creadores de ‘Diario de manifestaciones sociales’?

Umberto Giangrandi es el responsable de un archivo fotográfico construido a lo largo de casi cuarenta años, documento esencial para la realización de esta obra. Edson Velandia es el encargado de la composición musical que acompaña ese recorrido visual, integrando propuestas sonoras con un ensamble de músicos para enriquecer la experiencia. Juntos, logran un cruce de lenguajes que potencia la memoria colectiva y el arte contemporáneo colombiano.

¿Qué hace diferente a ‘Diario de manifestaciones sociales’ dentro del Festival NO Convencional de Bogotá?

La principal particularidad de esta obra, según Idartes, radica en la transformación de un archivo fotográfico en una experiencia cinematográfica y musical en vivo. Esta propuesta integra imagen, sonido y movimiento, dando lugar a la reinterpretación de la vida social nacional y diferenciándose de otras presentaciones tradicionales por su formato inmersivo, su relevancia histórica y la invitación a la reflexión sobre las manifestaciones sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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