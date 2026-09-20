Por: El Espectador

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La exposición ‘Figures of the Fringe’ (‘Personajes marginales’) marca un nuevo hito en la faceta artística poco conocida de Johnny Depp, más allá de su icónica carrera actoral. Esta muestra, enmarcada dentro de la serie ‘A Bunch of Stuff’ (‘Un puñado de cosas’), debutó en Nueva York y visitó anteriormente Tokio, para finalmente llegar a China en su primera exhibición individual en ese país. Depp presenta aquí un universo cargado de emociones y nostalgia a través de pinturas, dibujos y collages que conectan profundamente con los papeles que ha interpretado en el cine: seres marginales, excéntricos, antihéroes y figuras de egos fragmentados que han contribuido a forjar su imagen pública desde los años 90.

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Según cuenta el propio Depp, recogido en la inauguración en Shanghái, durante años ocultó su producción artística en el garaje, acumulando 95 obras que no se sentía preparado para mostrar. Su admiración por figuras del arte español como Francisco de Goya, Salvador Dalí y especialmente Pablo Picasso, queda reflejada en sus palabras: para Depp, el arte debe brotar de la autenticidad, de una fuente de verdad, ya sea actuando, pintando o haciendo música. En sus propias palabras, "todo tiene que provenir de algún tipo de verdad", una convicción que guía cada uno de sus procesos creativos.

El recorrido de la exposición está formado por más de 60 piezas originales realizadas desde los veinte años de Depp, además de objetos personales y una experiencia audiovisual en 360 grados protagonizada por el propio artista. El escenario elegido, el Museo de Arte Moderno (MAM) de Shanghái, destaca por su pasado industrial y su atmósfera cargada de historia, situada sobre la margen oriental del río Huangpu. Allí, Depp revela su lado más íntimo, reconociendo la importancia de no reprimir el impulso creativo: "No puedo detener mi impulso creativo, es algo que está en constante movimiento", señala, reafirmando que, pese a la fama, no dejaría de expresarse genuinamente.

Entre los elementos recurrentes de su obra está la figura de ‘Bunnyman’, el ‘hombre conejo’, inspirada en sueños de la infancia de Depp; una figura inquietante pero benévola que fue cobrando sentido con el tiempo hasta convertirse en símbolo de protección y enseñanza. Para Depp, tanto en la pintura como en el cine, el proceso creativo implica sumergirse en los detalles hasta que la obra misma revela lo que quiere ser.

El proyecto expositivo ha sido posible gracias al apoyo de las empresas españolas NSN, agencia de mercadeo y entretenimiento cofundada por Andrés Iniesta, y Stoneweg Places & Experiences, dirigida por Jaume Sabater. Sabater destaca la versatilidad artística de Depp, quien, aunque reconocido principalmente por la actuación, demuestra su profunda capacidad creativa en la pintura y la música.

¿Cuál es el significado de la figura 'Bunnyman' en la exposición de Johnny Depp?

En la exposición ‘Figures of the Fringe’, ‘Bunnyman’ es una figura recurrente que Johnny Depp comenzó a visualizar en sueños recurrentes desde su infancia. Al principio era una presencia inquietante, pero con el tiempo comprendió que representaba protección y guía, describiéndolo como un "maestro silencioso". Esta figura se convierte en un símbolo personal y artístico dentro del universo creativo de Depp.

¿Hasta cuándo estará disponible la exposición de Johnny Depp en Shanghái?

De acuerdo con la información presentada en el artículo, la exposición ‘Figures of the Fringe’ de Johnny Depp permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Shanghái, ofreciendo al público la oportunidad de explorar la intimidad y la versatilidad del actor convertido en artista visual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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