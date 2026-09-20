Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La tragedia ocurrida en la estación Terreros de Transmilenio, en Soacha, dejó consternada a la ciudadanía. Cristian Garzón, un joven guarda de seguridad de 27 años, perdió la vida tras impedir que una pareja ingresara al sistema sin pagar el pasaje. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue un conflicto breve y violento motivado por lo que el fiscal definió como una “razón insignificante”: la negativa a cancelar el valor del tiquete. Durante la audiencia, se detalló que Deibi Gabriel Acevedo Sánchez habría atacado con arma blanca al trabajador, mientras Anngi Natalia Díaz Sierra, su pareja, lo instaba a continuar la agresión. A pesar de que los demás guardas de seguridad intentaron auxiliar a Garzón y lo trasladaron a un centro asistencial, la gravedad de la herida fue fatal.

Sigue a PULZO en Discover

La captura de la pareja se realizó en flagrancia por parte de la Policía Nacional, que incautó el arma que presuntamente se usó en el ataque. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado, pero ambos decidieron no aceptar cargos. Por decisión de la juez de control de garantías, deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. De acuerdo con el fiscal, la complicidad de la pareja y la instigación de Díaz Sierra fueron determinantes para que el ataque se prolongara y terminara en homicidio, resaltando la desproporción del acto frente al motivo inicial.

El crimen ha suscitado debate sobre la seguridad en el transporte público. Por un lado, Juan David Quintero, concejal, propuso la creación del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público, conocido como EMAC. Este cuerpo élite articularía entidades como la Policía Nacional, la Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el propósito de combatir no solo la evasión, sino delitos y comportamientos que afectan la convivencia en Transmilenio. Sin embargo, no se han presentado detalles claros sobre su funcionamiento ni sobre si implicaría el uso de armas diferentes a las actuales.

Por otro lado, la cabildante Heidy Sánchez considera que la raíz del problema está en el costo del pasaje. Defiende que congelar o reducir el valor del tiquete puede disminuir la evasión y mejorar la cultura ciudadana dentro del sistema, criticando el enfoque de “endurecer” medidas como la presencia de más guardias o torniquetes, pues según su análisis, ello solo empeora el problema de la evasión y afecta la crisis financiera de Transmilenio.

¿Por qué fue asesinada Cristian Garzón en la estación Terreros de Transmilenio?

De acuerdo con la Fiscalía y lo expuesto en la audiencia, Cristian Garzón fue asesinado tras impedir que una pareja ingresara a la estación sin pagar el pasaje. El conflicto, según el fiscal a cargo, se originó por una discusión por el valor del tiquete, que era de $3.550, lo cual se considera una razón insignificante. La agresión mortal fue perpetrada con arma blanca por Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, instigado por su pareja Anngi Natalia Díaz Sierra.

¿Qué propone el concejo para mejorar la seguridad en Transmilenio tras el crimen de Cristian Garzón?

En respuesta al asesinato de Cristian Garzón, algunos miembros del concejo han propuesto la creación del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), un cuerpo élite que integraría varias autoridades para atender delitos y conflictos en Transmilenio. Asimismo, plantean congelar y reducir el valor del pasaje como alternativa para reducir la evasión y mejorar la convivencia dentro del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z