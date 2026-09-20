Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El encuentro entre Deportes Tolima y América de Cali se jugará este mismo día en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, bajo estrictas medidas de seguridad que han modificado por completo la habitual dinámica de los partidos de la liga colombiana. De acuerdo con la información entregada por la Comisión Local de Fútbol, el partido fue catalogado como de tipo A, que representa el nivel de riesgo más alto para un evento de este tipo. Esta clasificación ha llevado a que se prohíba el ingreso de la hinchada visitante.

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La barra Barón Rojo Sur, reconocida por su fervor y acompañamiento al América de Cali, había solicitado autorización para asistir al estadio con aproximadamente 2.000 de sus integrantes. Sin embargo, la Comisión Local de Fútbol rechazó la solicitud, decretando que ningún aficionado del América podrá ocupar las tribunas del Manuel Murillo Toro durante el compromiso, según lo detallado en la fuente inicial.

La decisión no solo implica la restricción de acceso dentro del estadio, sino que ha motivado un robusto despliegue de la Policía Nacional en los principales accesos a Ibagué. El propósito es identificar y actuar frente a grupos de seguidores del conjunto vallecaucano que intenten llegar tanto a la ciudad como al escenario deportivo. De acuerdo con lo reportado, estos controles incluyen la instalación de anillos de seguridad y filtros adicionales en los alrededores del estadio.

Durante el encuentro, el dispositivo no descansará únicamente en la presencia policial. También estarán en función operativa numerosos agentes de logística y gestores de convivencia pertenecientes a la Alcaldía de Ibagué. Este personal tendrá como tarea detectar posibles ingresos de hinchas visitantes; en caso de identificarlos dentro del recinto, procederán a su retiro en cumplimiento de la directriz oficial.

Entre otras estrategias adoptadas está la imposición de la llamada Ley Seca en la zona circundante al estadio, la cual aplicará desde las 2:00 p. m. hasta la medianoche del mismo día. Además, tanto Policía Nacional como el Ejército Nacional acompañarán los denominados “banderazos” —manifestaciones de apoyo habitualmente realizadas por los seguidores— para garantizar el orden antes del inicio del partido.

En este contexto, según la información difundida, la apuesta institucional gira en torno a mantener el control y resguardar la seguridad, estableciendo de manera categórica que no se permitirá el acceso a la hinchada visitante, ni se tolerarán reuniones que puedan poner en entredicho la tranquilidad en las inmediaciones del Manuel Murillo Toro.

¿Por qué se prohibió el ingreso de hinchas visitantes en el partido entre Tolima y América?

La decisión de la Comisión Local de Fútbol de negar el ingreso de la hinchada visitante, incluida la barra Barón Rojo Sur, obedece a la catalogación del partido como tipo A, lo que indica un alto nivel de riesgo para la seguridad. Ante este contexto, las autoridades priorizaron mantener el orden y la tranquilidad en el estadio Manuel Murillo Toro y en la ciudad de Ibagué.

¿Qué medidas de seguridad implementaron para el partido Tolima vs. América en Ibagué?

Las autoridades dispusieron un dispositivo especial que incluye anillos de seguridad en los principales accesos a la ciudad, presencia masiva de Policía, agentes de logística y gestores de convivencia, además de la implementación de la Ley Seca y el acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en los alrededores del estadio y durante los “banderazos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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