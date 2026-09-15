Por: Noticiero 90 minutos

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El duelo entre América de Cali y Deportivo Pasto, correspondiente a la décima fecha de la Liga Dimayor, fue uno de los partidos que más sorprendió a los seguidores del fútbol colombiano en esta jornada. Todo indicaba que el equipo escarlata, sólido líder del campeonato, iba a imponer condiciones ante un rival que llegaba ubicado en la parte baja de la clasificación. Sin embargo, el resultado fue completamente inesperado y terminó quebrando el invicto del América en la temporada, según los reportes de la Liga Dimayor.

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El desarrollo del compromiso, disputado en la ciudad de Cali, estuvo marcado por la intensidad en el juego y un orden táctico notorio por parte de los visitantes. El primer tiempo fue cerrado, con pocas opciones para ambos clubes, producto de un planteamiento defensivo muy claro de Deportivo Pasto, que logró frenar el poder ofensivo de los dirigidos por David González. La clave del cambio en la dinámica del encuentro se presentó justo antes del cierre del primer tiempo. En el minuto 45+1, el arquero del América, Jean Fernandes, cometió una infracción fuerte fuera del área que le costó la expulsión directa por reglamento. Esta decisión arbitral obligó al equipo local a reorganizarse y disputar toda la segunda mitad con un jugador menos, como se detalla en la información compartida por el club América de Cali.

En el complemento, América de Cali mostró voluntad e iniciativa, pero el desgaste de jugar con diez futbolistas se evidenció con el paso de los minutos. Deportivo Pasto fue paciente y, superando el asedio inicial, adelantó líneas para buscar la victoria. La recompensa llegó en el minuto 78, cuando Diego Chávez, mediocampista argentino, marcó de cabeza el único gol del partido tras un centro medido. La situación se tornó aún más dramática cuando, a dos minutos del cierre, Enrique Serje fue expulsado, por lo que ambos equipos terminaron el encuentro con diez jugadores.

Este triunfo significa un golpe de aire para Deportivo Pasto, que celebró su primera victoria del semestre y escaló a la casilla 18. América de Cali, aunque sufrió su primera caída, sigue en la cima de la Liga Dimayor con 20 puntos, de acuerdo con los datos suministrados por el reporte de Dimayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue expulsado Jean Fernandes en el partido América de Cali vs Deportivo Pasto?

Jean Fernandes, arquero del América de Cali, fue expulsado en el minuto 45+1 por una infracción fuerte fuera del área. Según la información oficial del club América de Cali, esta jugada se produjo en el cierre del primer tiempo, obligando al conjunto escarlata a disputar toda la segunda mitad con un jugador menos.

¿Cómo afecta el resultado América de Cali 0-1 Deportivo Pasto en la Liga Dimayor?

De acuerdo con el reporte de la Liga Dimayor, este resultado mantuvo al América de Cali como líder con 20 puntos pese a perder el invicto, mientras que Deportivo Pasto celebró su primera victoria del semestre y subió a la posición 18 de la tabla, dándole un impulso relevante en su lucha por salir del fondo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.