Por: Noticiero 90 minutos

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El partido entre América de Cali y Deportivo Pasto, válido por la décima fecha de la Liga Dimayor, se convirtió en uno de los encuentros más inesperados y vibrantes de la jornada. Todo indicaba que América, líder absoluto del campeonato, extendería su racha positiva ante uno de los equipos ubicados en la parte baja de la tabla. Sin embargo, el desarrollo del compromiso terminó desafiando todos los pronósticos, dejando una noche inolvidable tanto para jugadores como para aficionados, de acuerdo con la crónica publicada por Noticiero 90 Minutos.

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La sorpresa comenzó a tomar forma en el cierre de la primera mitad. El conjunto dirigido por David González procuraba adueñarse del balón y manejar el ritmo, pero el planteamiento táctico del Deportivo Pasto, basado en el orden y la solidez defensiva, anulaba cualquier intento ofensivo del local. El punto de quiebre llegó en la adición del primer tiempo, cuando Jean Fernandes, arquero del América, cometió una falta severa durante una acción fuera de su área. Esta jugada derivó en su expulsión directa, una decisión que obligó al cuadro ‘escarlata’ a afrontar el segundo tiempo con un jugador menos en el campo.

Durante la etapa complementaria, América de Cali trató de contrarrestar la desventaja numérica con actitud y entrega, buscando el arco rival en repetidas ocasiones. Sin embargo, el esfuerzo físico se volvió evidente, mermando las posibilidades del local ante un Deportivo Pasto que supo esperar y capitalizar las oportunidades. El momento más importante para el elenco visitante se presentó en el minuto 78: Diego Chávez, mediocampista argentino, marcó el único gol del partido con un cabezazo preciso que venció al portero Juan Pablo Montoya. Este tanto desató la celebración en el banco ‘volcánico’ y representó un golpe de autoridad en el estadio visitante.

La intensidad se mantuvo hasta el final, ya que al minuto 88 Enrique Serje vio la tarjeta roja, dejando a los dos equipos en igualdad de condiciones numéricas, pero sin alterar el marcador final. El triunfo del Deportivo Pasto tomó un peso especial: los tres puntos no solo significaron romper la racha invicta del América de Cali, sino respirar en la tabla de posiciones. Tras la derrota, América permaneció en el primer lugar con 20 unidades, mientras que Pasto ascendió al puesto 18 y celebró su primer triunfo de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la expulsión de Jean Fernandes fue clave en el partido América de Cali vs. Deportivo Pasto?

La expulsión de Jean Fernandes condicionó completamente el desarrollo del encuentro, ya que América de Cali tuvo que jugar todo el segundo tiempo con un futbolista menos. Esta situación modificó las estrategias y permitió que Deportivo Pasto aprovechara el desgaste físico del rival, logrando anotar el gol de la victoria cerca del cierre del partido.

¿Cómo impactó este resultado en la tabla de posiciones de la Liga Dimayor?

Pese a la derrota, América de Cali logró mantenerse en la primera posición de la Liga Dimayor con 20 puntos. Por su parte, el triunfo significó un impulso esencial para el Deportivo Pasto, que consiguió su primera victoria del semestre y subió al puesto 18 en la clasificación general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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