Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El duelo entre América de Cali y Deportivo Pasto, correspondiente a la décima fecha de la Liga Dimayor, se convirtió en uno de los grandes batacazos del certamen. Aunque sobre el papel el América llegaba como indiscutible líder y claro favorito ante el antepenúltimo de la tabla, el desarrollo y desenlace del encuentro sorprendió a propios y extraños, alterando el panorama del campeonato, según el reporte de Dimayor y la crónica publicada por 90minutos.co.

Sigue a PULZO en Discover

En los primeros minutos, el conjunto dirigido por David González buscó imponer su juego en el estadio ubicado en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, los planteamientos defensivos del Deportivo Pasto funcionaron como un auténtico muro. Durante la primera mitad, los ataques del América fueron neutralizados de forma eficaz, impidiendo que el marcador se moviera. La historia cambió en el tiempo de adición del primer tiempo, cuando una salida en falso del arquero Jean Fernandes terminó en una falta desmedida. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa, obligando al América de Cali a jugar toda la segunda parte con un jugador menos, según reportó el club en sus canales oficiales.

En el complemento, América intentó sobreponerse a la adversidad y no renunció a la idea ofensiva. No obstante, el desgaste físico por la inferioridad numérica se hizo notorio a medida que avanzaban los minutos, mientras que el Pasto se mostraba cada vez más paciente y adelantaba sus líneas. El momento determinante tuvo lugar en el minuto 78, cuando Diego Chávez, mediocampista argentino, marcó un gol de cabeza, dejando sin reacción al guardameta ingresado, Juan Pablo Montoya. La anotación puso en ventaja a la visita y desató la euforia en el banquillo nariñense, como destacó la cuenta oficial de Dimayor.

El cierre del partido fue intenso, y sobre el minuto 88, una expulsión de Enrique Serje dejó a ambos conjuntos con diez en cancha. Finalmente, Deportivo Pasto logró defender el resultado y dio el golpe en Cali, arrebatándole el invicto al América. Tras el compromiso, América de Cali mantiene la primera posición con 20 puntos; mientras tanto, Deportivo Pasto celebra su primer triunfo del semestre y sube a la casilla 18, situándose en mejor escenario de cara a las jornadas que restan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó la expulsión de Jean Fernandes al América de Cali en el partido contra Deportivo Pasto?

La expulsión directa de Jean Fernandes en el tiempo de adición del primer tiempo obligó al América de Cali a reestructurar su esquema, afrontando el segundo tiempo con un jugador menos. Esta situación condicionó su rendimiento físico y táctico, permitiendo que Deportivo Pasto encontrara espacios para atacar con mayor confianza y finalmente convertir el gol de la victoria.

¿Qué significa la victoria de Deportivo Pasto ante América de Cali para la tabla de posiciones de la Liga Dimayor?

El triunfo de Deportivo Pasto en Cali no solo significó arrebatarle el invicto al líder del torneo, sino que también le permitió sumar su primera victoria del semestre y ascender a la casilla 18 de la tabla. Para América de Cali, aunque cayó, logró mantenerse en la cima con 20 puntos tras la décima jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z