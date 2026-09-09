Por: Noticiero 90 minutos

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En los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026, uno de los enfrentamientos más esperados entre seguidores del fútbol colombiano es el que protagonizan América de Cali y Deportivo Pereira. Este encuentro, definitivo y a partido único, se realiza bajo la determinación de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para mantener la programación de las distintas competencias tras el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con la organización, el objetivo es proteger fechas importantes y garantizar el normal desarrollo de todas las fases restantes del torneo.

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El equipo dirigido por David González llega a este compromiso en una posición envidiable, respaldado por un rendimiento notable en la liga local. La sólida defensa y la contundencia ofensiva han permitido que América de Cali sea considerado uno de los candidatos más serios a conquistar títulos en este semestre, como se evidenció en la contundente victoria 7-0 contra Boyacá Chicó. Sin embargo, a pesar de que el estadio Pascual Guerrero volverá a contar con la presencia de público, las restricciones de seguridad siguen vigentes debido a la situación de algunas edificaciones cercanas. Por esta razón, las tribunas norte, sur y oriental permanecen habilitadas, mientras que la occidental sigue cerrada por precaución.

En esta misma jornada, los aficionados podrán disfrutar de un verdadero doblete futbolístico, ya que América ha promovido la jornada como un evento integrado. El equipo femenino jugará ante Orsomarso a las 3:00 p. m., en busca de avanzar a las semifinales de la Liga Femenina, mientras que el equipo masculino enfrentará a Deportivo Pereira a las 6:00 p. m., lo que permite vivir una fiesta deportiva en el Pascual Guerrero. La promoción de este doble evento ha sido publicitada por el club como una oportunidad histórica para que la hinchada se una y respalde a ambos planteles.

Por su parte, Deportivo Pereira, con Arturo Reyes en la dirección técnica, encara el duelo como una oportunidad para revertir su irregular temporada, marcada tanto por dificultades económicas como deportivas. El equipo ‘matecaña’ afronta este compromiso con la esperanza de conquistar el pase a los cuartos de final y cimentar un nuevo inicio en la Copa.

Ambos equipos afrontan esta jornada con metas claras: América de Cali busca consolidar su momento y avanzar a la siguiente ronda, mientras que Pereira ve el partido como un escenario para reafirmar carácter en una campaña complicada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaron las restricciones de acceso al estadio Pascual Guerrero para el partido América vs. Pereira?

Las restricciones de acceso al estadio Pascual Guerrero se mantienen vigentes debido al estado de algunas edificaciones cercanas, una medida tomada para garantizar la seguridad de los asistentes. Por esa razón, solo las tribunas norte, sur y oriental están habilitadas, mientras que la occidental permanece inhabilitada por precaución, de acuerdo con la información difundida por la Dimayor.

¿Por qué es importante el partido América vs. Deportivo Pereira en la Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este partido de octavos de final es clave porque América de Cali busca consolidar su buen momento futbolístico y avanzar a la siguiente etapa, mientras que Deportivo Pereira necesita una victoria que le permita enderezar su temporada y afrontar con mayor confianza los retos deportivos, según lo informado en medios deportivos y redes oficiales de los clubes involucrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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