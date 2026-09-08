Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima logró una importante victoria 2-1 como visitante frente a Llaneros en Villavicencio, en partido disputado el lunes 7 de septiembre de 2026. Este triunfo llevó al equipo conocido como vinotinto y oro al segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, consolidando su campaña con 16 puntos obtenidos en siete jornadas, situándose únicamente a cuatro unidades del líder actual, América de Cali, según los datos consignados en la crónica del encuentro.

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El compromiso no inició de manera favorable para Deportes Tolima. Durante los primeros minutos, el equipo local se adelantó en el marcador gracias a un potente remate de larga distancia ejecutado por Néider Ospina al minuto 18, una anotación que puso a celebrar a los asistentes en las tribunas y obligó a la visita a replantear su estrategia. Sin embargo, la reacción de los dirigidos fue inmediata. Sebastián Guzmán, encargado de cobrar un penalti a favor, falló su disparo inicial pero demostró concentración para estar atento al rebote y enviar el balón al fondo del arco, consiguiendo así el empate parcial. Este gol resultó ser un punto de inflexión, pues permitió a Tolima reorganizarse de cara al complemento.

En la segunda parte, el cuadro visitante mostró mayor dominio y control del juego. Los cambios realizados por el cuerpo técnico, especialmente los ingresos de Sergio Aguayo y Jorge Cabezas Hurtado, revitalizaron el ataque. Resultó fundamental la participación de Aguayo, quien sentenció la remontada con un gol de cabeza, estableciendo el 2-1 definitivo que le dio los tres puntos al Tolima.

De acuerdo con la información proporcionada, el futuro inmediato no ofrece descanso para Deportes Tolima. El próximo 11 de septiembre, el equipo tendrá que afrontar un difícil partido como visita ante Santa Fe, rival directo en los puestos altos de la Liga BetPlay II-2026 y que representa una verdadera prueba para evaluar la capacidad de Tolima para sostener su buen momento. En contraste, Llaneros, que se mantiene ahora con 11 puntos tras ocho fechas, descendió al sexto puesto en la tabla y buscará recomponer su camino en casa frente a Internacional de Bogotá el 12 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Deportes Tolima sobre Llaneros?

Según los datos presentados, Deportes Tolima subió al segundo lugar de la Liga BetPlay II-2026 con 16 puntos en siete partidos, quedando a solo cuatro unidades del líder América de Cali. Por su parte, Llaneros descendió al sexto puesto con 11 puntos en ocho fechas tras la derrota en Villavicencio.

¿Quiénes fueron los jugadores decisivos en el triunfo de Tolima ante Llaneros?

De acuerdo con la crónica, Sebastián Guzmán y Sergio Aguayo marcaron los goles para Tolima. Guzmán empató tras un penalti fallado y Aguayo, ingresando en el segundo tiempo, sentenció la victoria con un cabezazo. El aporte de Jorge Cabezas Hurtado también se destacó al cambiar el ritmo ofensivo del equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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