Por: EL PILON SA

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El viernes 4 de septiembre fue presentado oficialmente Flabio Torres, estratega originario de Ibagué, como el nuevo director técnico de Alianza Valledupar. El evento oficial contó con la presencia del presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, quien estuvo acompañado por el reciente cuerpo técnico: el asistente Pedro Alzate y el preparador físico Jhonny Castañeda. La llegada de Torres ocurre en un momento particularmente delicado para el plantel, debido a la reciente derrota 3-0 ante América de Cali, encuentro que Torres observó desde la tribuna antes de asumir formalmente el cargo.

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A sus 55 años, el timonel tolimense suma casi veinte años de experiencia en los banquillos del fútbol profesional colombiano e internacional, tras una carrera como futbolista en equipos reconocidos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Como entrenador, su recorrido lo ha llevado a dirigir a clubes como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Dentro de su historial resalta la etiqueta de ‘salvavidas’, ya que ha tomado equipos en situaciones críticas, consiguiendo logros importantes. Su paso más recordado fue con Deportivo Pasto, club que llevó al ascenso en 2011 y posteriormente condujo a finales tanto de la Liga como de la Copa Colombia en 2012.

Durante la rueda de prensa de su presentación, Carlos Orlando Ferreira destacó la trayectoria de Torres y subrayó la importancia de su llegada, especialmente por la disposición del técnico para dejar su anterior trabajo en el fútbol boliviano y asumir este reto. “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”, puntualizó el presidente. Por su parte, Torres mostró confianza en la base de jugadores que recibe y remarcó su objetivo de estabilizar al equipo en lo futbolístico, además de proyectar a los jóvenes talentos de la plantilla. “El descenso ni lo pienso ni lo toco, hay que pensar en grande. Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”, expresó.

En cuanto a su propuesta táctica, Torres pretende instaurar un juego que combine elaboración ofensiva con disciplina en defensa. Resaltó la importancia de que sus equipos no solo busquen defenderse, sino mantener “equilibrio, alegría y entrega en la cancha”. El impacto del clima local también fue destacado, ya que espera aprovechar las altas temperaturas del estadio Armando Maestre Pavajeau para consolidar la localía. Su trabajo comienza de inmediato con compromisos tanto en Copa BetPlay, debutando el miércoles 9 de septiembre ante Once Caldas, como en Liga BetPlay, donde recibirá a Junior de Barranquilla el 12 de septiembre.

¿Quién es Flabio Torres y cuál es su trayectoria en el fútbol colombiano?

Flabio Torres es un entrenador de fútbol nacido en Ibagué, con casi dos décadas de experiencia dirigiendo en el Fútbol Profesional Colombiano e internacionalmente. Ha dirigido a equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó, y como jugador militó en clubes destacados del país. Es conocido por asumir proyectos en momentos difíciles y su mayor logro lo alcanzó al ascender al Deportivo Pasto y clasificarlo a las finales de la Liga y Copa Colombia.

¿Qué propone Flabio Torres como nuevo técnico de Alianza Valledupar?

Según el propio Flabio Torres, su proyecto en Alianza Valledupar se orienta a estabilizar el equipo, revertir la crisis actual y potenciar el desarrollo de jugadores juveniles. Busca consolidar una propuesta táctica basada en el equilibrio entre ataque y defensa, además de aprovechar el clima local como factor estratégico durante los partidos en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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